Thanh Nhàn chấn thương

Trước khi di chuyển sang Saudia Arabia dự VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam liên tiếp đón nhận những thông tin không mong muốn về lực lượng, Thanh Nhàn và thủ môn Nguyễn Tân đều dính chấn thương, không thể góp mặt tại giải đấu quan trọng nhất của lứa tuổi trong năm 2026.

Nếu như trường hợp của Nguyễn Tân không gây nhiều lo lắng, bởi thủ môn này chủ yếu đóng vai trò dự bị và U23 Việt Nam vẫn còn những lựa chọn đủ tin cậy trong khung gỗ, thì sự vắng mặt của Thanh Nhàn lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Không Thanh Nhàn đang khiến U23 Việt Nam khó khăn ở VCK U23 châu Á

Dù không phải lúc nào cũng được xếp đá chính, Thanh Nhàn vẫn được xem là cầu thủ quan trọng bậc nhất trên hàng công U23 Việt Nam trong hơn một năm qua. Thực tế cho thấy, vai trò của tiền đạo này chỉ xếp sau Đình Bắc về mức độ ảnh hưởng, lẫn hiệu quả trên hàng công mỗi khi vào sân.

Chính vì vậy, không khó hiểu khi thuyền trưởng người Hàn Quốc vẫn quyết định giữ Thanh Nhàn ở lại đại bản doanh U23 Việt Nam, chờ đợi khả năng hồi phục đến phút chót, dù cơ hội không còn nhiều.

Ông Kim Sang Sik rối bời

Về mặt lý thuyết, HLV Kim Sang Sik không thiếu lựa chọn trên hàng công. U23 Việt Nam vẫn rất nhiều tiền đạo khác cho VCK U23 châu Á. Tuy nhiên, thay thế Thanh Nhàn lại là bài toán không đơn giản, bởi mỗi cầu thủ còn lại đều mang trong mình những vấn đề riêng.

Từ Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Quốc Việt hay cả Lê Phát chưa phải lựa chọn quá đáng tin đối với HLV Kim Sang Sik. Ngay cả Vĩ Hào, cái tên được kỳ vọng lớn nhất vào lúc này cũng chưa thể khiến BHL hoàn toàn yên tâm, sau khi bình phục chấn thương.

Đồng thời đẩy HLV Kim Sang Sik vào thế khó

Xét về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm, Vĩ Hào đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của HLV Kim Sang Sik. Dù vậy, chân sút này từng gặp vấn đề về thể lực và khả năng thích nghi với các đồng đội, đó chính là lý do chính khiến anh bị loại khỏi danh sách dự SEA Games 33 vừa qua.

Ai có thể thay Thanh Nhàn là dấu hỏi lớn, khiến ông Kim phải cân nhắc kỹ lưỡng trong bối cảnh U23 Việt Nam sắp bước vào VCK U23 châu Á 2026 – sân chơi mà chắc chắn độ khó cao hơn SEA Games hay giải U23 Đông Nam Á nhiều lần.

Vậy nên, sự rối bời của HLV Kim Sang Sik là có thật, bởi U23 Việt Nam không chỉ tìm người biết ghi bàn, mà còn cần một mắt xích có thể hòa nhập nhanh vào lối chơi chung trong thời gian rất ngắn.

Hy vọng rằng, mọi chuyện sẽ khác tại VCK U23 châu Á, để Vĩ Hào hoặc một cái tên nào đó đủ sức “gỡ rối”, giúp ông Kim Sang Sik hoàn thiện bức tranh tấn công còn dang dở của U23 Việt Nam, cũng như sẵn sàng chinh phục đỉnh cao mới trong năm 2026.