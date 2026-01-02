Tham vọng

U23 Jordan bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 với tâm thế của một đội bóng đã sẵn sàng để vượt ngưỡng.

Không quá ồn ào, không phô trương, nhưng hành trình vòng loại hoàn hảo đưa họ trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé chính thức tới VCK, một tuyên bố mạnh mẽ về tham vọng và sự ổn định của bóng đá trẻ Jordan.

U23 Jordan là đội đầu tiên giành vé VCK U23 châu Á 2025. Ảnh: JFA

Tại vòng loại, Jordan nằm ở bảng A và gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Họ giành được 3 chiến thắng tuyệt đối, ghi 19 bàn thắng và chỉ 1 bàn thua, là những con số phản ánh rõ sự vượt trội.

U23 Turkmenistan, U23 Đài Bắc Trung Hoa và U23 Bhutan đều bị “giải quyết” một cách gọn gàng, trong chiến dịch mà U23 Jordan thể hiện sự cân bằng hiếm thấy giữa tấn công bùng nổ và phòng ngự chắc chắn.

Hai cái tên nổi bật nhất trên hàng công là Odeh Fakhoury và Ibrahim Sabra. Người đầu ghi 4 bàn, người kia đóng góp 3 bàn, nhưng giá trị của họ không chỉ nằm ở thống kê.

Fakhoury, tiền đạo đang khoác áo Al Hussein, được xem là linh hồn trong lối chơi tấn công của U23 Jordan.

Anh vừa trải qua một năm 2025 đáng nhớ khi là thành viên đội tuyển Jordan giành ngôi á quân FIFA Arab Cup 2025, qua đó tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao hiếm có ở lứa tuổi U23.

Việc U23 Jordan góp mặt ở tất cả các kỳ U23 châu Á kể từ khi giải đấu ra đời cho thấy một nền tảng đào tạo trẻ bền bỉ, dù quốc gia này không thuộc nhóm cường quốc truyền thống của châu lục.

Thành tích tốt nhất của họ là hạng ba năm 2013, và đó vẫn là cột mốc mà thế hệ hiện tại được kỳ vọng sẽ vượt qua.

Phép thử cho U23 Việt Nam

Niềm tin ấy đặt lên vai HLV trưởng Omar Najhi, chiến lược gia người Maroc. Ông đến Saudi Arabia 2026 với nhiệm vụ rõ ràng: xóa đi ký ức không mấy vui vẻ ở Qatar 2024, nơi Jordan dừng bước ngay từ vòng bảng.

Najhi hiểu rằng một đội bóng có vòng loại hoàn hảo sẽ không được đánh giá bằng quá khứ, mà bằng cách họ đối diện áp lực ở VCK.

Thách thức dành cho Jordan là rất thực tế. Lá thăm đưa họ vào bảng A cùng chủ nhà U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam và “tân binh” U23 Kyrgyzstan.

U23 Jordan có nhiều cầu thủ kinh nghiệm. Ảnh: JFA

Đây là bảng đấu khó, bởi U23 Saudi Arabia có lợi thế sân nhà và chiều sâu lực lượng; U23 Việt Nam giàu tổ chức và kỷ luật; U23 Kyrgyzstan luôn tiềm ẩn sự khó lường.

Chỉ 2 đội đứng đầu bảng mới giành quyền vào tứ kết, đồng nghĩa không có chỗ cho những cú sảy chân.

Vì thế, Najhi nhiều khả năng sẽ tiếp cận giải đấu theo cách thận trọng, từng trận một, từng điểm số một. Trận ra quân gặp U23 Việt Nam vào ngày 6/1 mang ý nghĩa then chốt với cả hai đối thủ.

Với U23 Jordan, cuộc gặp U23 Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là phép thử cho bản lĩnh. Đây cũng là bài toán quan trọng cho HLV Kim Sang Sik với tham vọng tái hiện kỳ tích Thường Châu.

Mới đây, HLV Najhi tuyên bố U23 Jordan đến Saudi Arabia không phải tư cách kẻ học việc, thể hiện qua chuỗi thành tích 10 trận không thua.

U23 Jordan là đội ngũ trẻ trung nhưng đã có kinh nghiệm quốc tế. Cả 3 tuyến đều được ông Najhi triệu tập những cầu thủ từng khoác áo ĐTQG.

Tất cả những điều này sẽ được kiểm chứng trên sân King Abdullah Sport City, khi U23 Jordan đối mặt U22 Việt Nam, nhà vô địch bóng đá trẻ Đông Nam Á.