Năm 2025 có thể xem là một trong những giai đoạn thành công nhất của bóng đá Việt Nam trong kỷ nguyên hiện đại. Không chỉ dừng lại ở các danh hiệu khu vực như chức vô địch ASEAN Cup của đội tuyển quốc gia, ngôi vương U23 Đông Nam Á và khép lại bằng chức vô địch SEA Games 33 đầy cảm xúc trên đất Thái Lan. Bức tranh tổng thể đó cho thấy một bước tiến mang tính hệ thống và bền vững.

Đội U23 sẽ "mở hàng" cho bóng đá Việt Nam trong năm 2026 khi tranh tài ở VCK U23 châu Á vào đầu tháng 1 này - Ảnh: SN

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở việc bóng đá Việt Nam có tới 7 đội tuyển quốc gia giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á trong cùng một năm - thành tích chưa từng có trong lịch sử.

Từ futsal nữ, futsal nam, tuyển nữ quốc gia cho tới các đội trẻ như U23, U17 nam và nữ, U20 nữ, tất cả đều vượt qua vòng loại trước những đối thủ mạnh của châu lục. Đây là minh chứng rõ ràng cho chiều sâu lực lượng và hiệu quả của chiến lược đào tạo đồng bộ.

Đáng chú ý, thành tích này còn có thể được nâng lên thành 8/8 đội tuyển nếu thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn tất nhiệm vụ tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3/2026.

Trong bối cảnh đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Malaysia đứng trước nguy cơ bị xử thua vì bê bối "nhập tịch lậu", cơ hội để tuyển Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết là rất sáng.

Theo đánh giá của truyền thông khu vực, Việt Nam là quốc gia duy nhất Đông Nam Á đạt thành tích này trong năm 2025, và trên toàn châu Á chỉ có Nhật Bản làm được điều tương tự.

ĐT Việt Nam có cơ hội lớn giành vé dự VCK Asian Cup 2027 - Ảnh: Hữu Hà

Điều đáng tự hào hơn, phần lớn các đội tuyển Việt Nam giành vé bằng chuỗi trận toàn thắng, thể hiện sự ổn định về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu.

Bước sang năm 2026, với nền tảng vững chắc từ năm “mùa vàng” 2025, bóng đá Việt Nam không còn dừng lại ở mục tiêu khu vực. Thay vào đó là kỳ vọng bùng nổ, cạnh tranh sòng phẳng và khẳng định vị thế ở các giải đấu châu lục - nơi thước đo thực sự của tầm vóc và khát vọng vươn xa.

(nguồn clip: FPT Play)