Ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm VCK U23 châu Á 2026, U23 Jordan đã tạo nên bất ngờ đáng chú ý khi hòa 1-1 trước U23 Nhật Bản, đội đang là đương kim vô địch châu lục. Kết quả này càng có ý nghĩa khi Nhật Bản ra sân với lực lượng mạnh và được đánh giá vượt trội hoàn toàn.

Sau hiệp một giằng co không bàn thắng, Jordan bất ngờ tăng tốc trong hiệp hai. Awda Al-Fakhoury tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số, trước khi Nhật Bản kịp gỡ hòa sau đó.

U23 Jordan (áo trắng) bất ngờ khi cầm hòa U23 Nhật Bản trong trận giao hữu trước VCK U23 châu Á. Ảnh - JFA

Dù chỉ mang tính chất giao hữu, màn trình diễn trước một ứng viên vô địch cho thấy U23 Jordan đang sở hữu phong độ và sự tự tin rất cao.

Trước đó, họ cũng trải qua chuỗi 10 trận bất bại, từng đánh bại hoặc cầm hòa nhiều đối thủ mạnh như U23 UAE hay U23 Syria.

Đáng chú ý, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Jordan ngay ở trận mở màn bảng A. Đây rõ ràng là thử thách không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik, dù U23 Việt Nam vừa giành cú đúp vô địch U23 Đông Nam Á và SEA Games. So với sân chơi khu vực, đấu trường châu Á đòi hỏi bản lĩnh và sự chuẩn bị cao hơn rất nhiều.

Những ngày qua, U23 Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện khâu nhân sự và chiến thuật. Việc một số trụ cột gặp vấn đề chấn thương buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng hơn.

Trong bối cảnh đó, phong độ ấn tượng và sự trở lại của chân sút chủ lực Al-Fakhoury bên phía Jordan càng khiến trận đấu lúc 18h30 ngày 6/1 trở thành bài kiểm tra thực sự cho tham vọng tiến sâu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.