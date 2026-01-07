Màn ra quân ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026 giúp U23 Việt Nam nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông châu lục.

Ngay sau trận đấu, trang AFC Asian Cup liên tục đăng tải những dòng trạng thái ca ngợi màn trình diễn của các học trò HLV Kim Sang Sik, đặc biệt là hai khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong hiệp một.

Đình Bắc mở tỷ số tạo bước ngoặt trong chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh: AFC

Ở phút 15, sau khi VAR xác định cầu thủ U23 Jordan để bóng chạm tay trong vòng cấm, Nguyễn Đình Bắc bước lên chấm 11m và thực hiện cú đá đầy bản lĩnh.

Trang AFC Asian Cup lập tức đăng tải dòng nhận xét ngắn gọn nhưng giàu sức nặng: “Nguyễn Đình Bắc thực hiện hoàn hảo!” - một lời khen cho sự lạnh lùng và tự tin của tiền đạo đang khoác áo CLB Công An Hà Nội.

Chưa dừng lại ở đó, trước khi hiệp một khép lại, U23 Việt Nam tiếp tục khiến đối thủ choáng váng. Từ quả phạt góc khó chịu của Văn Khang, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh băng vào đúng thời điểm, đệm lòng tung lưới Jordan lần thứ hai. AFC không giấu được sự thích thú khi viết: “Hãy xem ai đến muộn theo phong cách này! Đấy, Nguyễn Hiểu Minh.”

Trung vệ Hiểu Minh (số 4) tỏa sáng, dập tắt hi vọng của U23 Jordan - Ảnh: AFC

Những lời khen có cánh từ AFC là sự ghi nhận xứng đáng cho màn trình diễn kỷ luật, tự tin và hiệu quả của U23 Việt Nam.

Quan trọng hơn, chiến thắng 2-0 giúp đội bóng áo đỏ nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A, đồng thời tạo cú hích tinh thần mạnh mẽ cho hành trình phía trước ở sân chơi châu lục.

Highlights U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn