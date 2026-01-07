1. Trước trận, U23 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn đối thủ đến từ Tây Á, bởi U23 Jordan từng cầm hòa những U23 Nhật Bản, U23 Uzbekistan trong loạt trận giao hữu trước thềm VCK U23 châu Á.

Thế nhưng, mọi thứ nhanh chóng được giải mã, U23 Jordan không mạnh như đánh giá trước giờ bóng lăn. Trừ thể hình vượt trội hơn, đối thủ trận ra quân của U23 Việt Nam cho thấy sự non nớt về chuyên môn khá rõ ràng.

U23 Jordan không mạnh như dự đoán trước trận ra quân U23 châu Á

Những gì mà U23 Jordan có được trước U23 Việt Nam chỉ là các tình huống cố định, còn khi “bóng sống” gần như thua thiệt khá xa so với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik, kể cả những tình huống tranh chấp tay đôi, hay bế tắc dù được nhường quyền kiểm soát thế trận suốt hiệp 2 chẳng hạn.

2. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam bắt đầu triển khai tấn công về phía khung thành U23 Jordan, cũng như chủ động gây sức ép với lối chơi pressing khá quyết liệt để nhanh chóng kiểm soát thế trận.

Bàn thắng mở tỉ số dành cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik tới từ quả 11m, sau khi trọng tài kiểm tra VAR, là lợi thế lớn. Tuy nhiên, trước đó U23 Việt Nam đã cho thấy sự tự tin kèm theo lối chơi hợp lý hơn hẳn để việc ghi bàn có lẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian.

U23 Việt Nam với sự thuần thục, kinh nghiệm trận mạc trau dồi 1 năm qua đã bứt lên.

Có thể thấy rõ điều ấy vì những pha lên bóng của U23 Việt Nam nguy hiểm, tính tổ chức cao và khiến U23 Jordan bối rối, quá nhiều quả phạt góc xuất phát từ điều này.

Và cũng chỉ những tình huống cố định được sắp xếp bài bản, Đình Bắc nhận quà là quả 11m, Hiểu Minh dễ dàng nâng tỉ số là minh chứng rõ nhất.

3. Chiến thắng mà U23 Việt Nam tạo ra trước U23 Jordan là xứng đáng cũng như tương đối… dễ dàng, bởi đội bóng Tây Á không (hoặc chưa) thể hiện được sức mạnh như đánh giá ban đầu.

Và chiến thắng dễ dàng cho U23 Việt Nam. Ảnh Ted Trần

Tuy nhiên, điểm mấu chốt lớn nhất trong chiến thắng của đoàn quân HLV Kim Sang Sik là khả năng gắn kết ở một đội hình có thời gian dài khi chơi cùng nhau với gần 20 trận đấu trong năm qua.

Với đội hình được rèn giũa, thi đấu với mọi đội bóng ở các cấp độ khác nhau suốt hơn 1 năm rõ ràng bản lĩnh hơn, kỷ luật chiến thuật và hiểu ý đồ của HLV Kim Sang Sik… để chơi trên chân U23 Jordan cũng là điều hiển nhiên.

Với ba điểm giành được, cánh cửa vượt vòng bảng đã mở ra, nhưng hơn cả, đây còn là lời khẳng định rằng thầy trò HLV Kim Sang Sik đang đi đúng hướng, cũng như đã sẵn sàng chinh phục VCK U23 châu Á 2026…

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn