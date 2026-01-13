Chiến thắng

Trước giờ bóng lăn, U23 Việt Nam bị đánh giá đối mặt thử thách lớn nhất kể từ đầu giải. U23 Saudi Arabia không còn đường lùi, buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Áp lực ấy, cộng với lợi thế sân nhà và thể lực sung mãn, khiến đội bóng Tây Á được dự đoán dồn ép ngay từ đầu.

Ở chiều ngược lại, tình thế của U23 Việt Nam “dễ thở” hơn nhiều. Một kết quả hòa, thậm chí thua với cách biệt không quá lớn, cũng đủ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik giành vé vào tứ kết. Nhưng thay vì chọn phương án an toàn tuyệt đối, U23 Việt Nam lại cho thấy bản lĩnh của một đội bóng trưởng thành, sẵn sàng hướng tới chiến thắng.

U23 Việt Nam vượt qua U23 Saudi Arabia không chỉ là tinh thần

Trận đấu diễn ra đúng như dự đoán, khi U23 Saudi Arabia cầm nhiều bóng và liên tục tổ chức tấn công. Tuy nhiên, U23 Việt Nam không hề hoảng loạn, giữ cự ly đội hình hợp lý, phòng ngự có tổ chức và chờ đợi cơ hội.

Phút 65, từ một tình huống xử lý đầy tự tin, Đình Bắc tung cú sút đẹp mắt, tạo nên siêu phẩm mở tỷ số. Bàn thắng ấy không chỉ đánh gục đối thủ, mà còn là lời khẳng định cho tham vọng của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026.

Không phải là quả cảm

Nhìn bề ngoài, nhiều người dễ cho rằng đây là chiến thắng quả cảm của U23 Việt Nam khi phải chống đỡ hàng loạt pha hãm thành, chịu sức ép lớn suốt 90 phút. Nhưng nếu phân tích kỹ hơn, đó không phải là câu chuyện của sự “chịu trận” hay thắng bằng tinh thần thuần túy.

Bởi thực tế, đây là chiến thắng của sự chuẩn bị và lựa chọn chiến thuật hợp lý. Với lợi thế về điểm số và hiệu số, U23 Việt Nam chủ động chơi chậm, kiểm soát nhịp độ và giảm thiểu rủi ro. Việc nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ là tính toán có chủ đích, nhằm kéo U23 Saudi Arabia vào trạng thái nôn nóng, từ đó bộc lộ khoảng trống.

Mà là thành quả từ sự chuẩn bị dài hơi của thầy trò HLV Kim Sang Sik

Tất nhiên, yếu tố may mắn cũng song hành, bởi các chân sút đội chủ nhà tỏ ra kém duyên trong khâu dứt điểm. Nhưng may mắn chỉ đến khi đội bóng biết tự đặt mình vào vị thế thuận lợi. Sau bàn mở tỷ số, tâm lý của U23 Việt Nam được giải phóng hoàn toàn. Các học trò của HLV Kim Sang Sik chơi đúng ý đồ hơn, giữ bóng chắc chắn, kiểm soát không gian và bẻ gãy nhịp tấn công của đối thủ.

Quan trọng hơn cả, chiến thắng này là kết quả của một quá trình dài hơi. U23 Việt Nam không phải tập thể chắp vá, mà là đội hình đã chơi cùng nhau suốt gần một năm, trải qua khoảng 20 trận đấu để tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh.

Sự gắn kết, hiểu ý và kỷ luật chiến thuật giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chinh phục bảng đấu không thể thuyết phục hơn. Vì thế, đây không phải chiến thắng quả cảm mà là chiến thắng của năng lực, bằng sự chuẩn bị công phu và một lộ trình bài bản suốt thời gian qua.

Hoàn tất vòng bảng với 3 chiến thắng tương đối hoàn hảo, U23 Việt Nam không chỉ giành vé vào tứ kết mà còn khẳng định sẵn sàng chinh phục VCK U23 châu Á 2026.

