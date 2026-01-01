"Trước trận đấu, chúng tôi tin là mình có thể đi tiếp. Sự chuẩn bị của U23 Saudi Arabia rất tốt, và những gì mà các cầu thủ thể hiện trên sân ở khoảng thời gian đầu trận đều nằm trong tính toán.

U23 Saudi Arabia kiên nhẫn, tổ chức tấn công bài bản và tạo ra nhiều cơ hội. Tôi phải nói rằng trong hiệp một, các cầu thủ làm rất tốt điều đó. Nhưng như tất cả đã thấy, không một cơ hội nào chuyển hóa thành bàn thắng. Bóng đá luôn là vậy.

Sự thất vọng của HLV Luigi Di Biagio. Ảnh: AFC

Tôi thực sự không thể đòi hỏi gì thêm ở các học trò của mình. Sang hiệp hai, chúng tôi tiếp tục gia tăng sức ép và cũng có thêm một vài cơ hội ghi bàn khác. Tuy nhiên, kịch bản nghiệt ngã xảy ra khi U23 Saudi Arabia bị trừng phạt ngay ở cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của U23 Việt Nam", HLV Luigi Di Biagio nói trong cay đắng.

Từng vô địch ở VCK U23 châu Á 2022 và là ứng cử viên hàng đầu tại giải năm nay khi được thi đấu trên sân nhà, nhưng U23 Saudi Arabia phải dừng cuộc chơi theo một kịch bản không bao giờ nghĩ tới.

U23 Saudi Arabia bất lực trước U23 Việt Nam thi đấu đầy bản lĩnh. Ảnh: AFC

"Phải thừa nhận rằng thủ môn của U23 Việt Nam hôm nay đã có trận đấu trên cả tuyệt vời. Chúng tôi không thể nào đánh bại được cậu ấy. Đó là thủ môn rất giàu kinh nghiệm", HLV Luigi Di Biagio dành những lời khen với Trung Kiên.

"Nhìn lại toàn bộ những gì xảy ra và cách chúng tôi đến với giải đấu này, tôi phải khẳng định các cầu thủ nỗ lực hết khả năng của mình. Thất bại và việc bị loại này thực sự là nỗi đau lớn. Tất cả các cầu thủ hiện đang rất thất vọng.

Bóng đá là như vậy, chúng ta phải chấp nhận nó. Đây là bài học để các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn. Những con số thống kê thực sự gây kinh ngạc. Chúng tôi tung ra tới 26 cú dứt điểm so với chỉ 4 cú dứt điểm của đối thủ, nhưng vẫn nhận thất bại. Dù sao tôi cũng xin chúc mừng U23 Việt Nam vào tứ kết", thuyền trưởng U23 Saudi Arabia chốt lại.

