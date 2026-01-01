Trung Kiên (9 điểm): Trận đầu tiên ở VCK U23 châu Á 2026, Trung Kiên mới có cơ hội trổ tài và ngay lập tức chứng minh giá trị cũng như sự tin tưởng của HLV Kim Sang Sik dành cho thủ thành này.

Ra vào hợp lý, bình tĩnh và phán đoán, phản xạ khó tin của Trung Kiên giúp khung thành U23 Việt Nam sạch lưới sau nhiều pha dứt điểm ở khoảng cách rất gần từ phía U23 Saudi Arabia.

Trung Kiên xuất sắc

Anh Quân (7,5 điểm): Điểm cộng dành cho cầu thủ chạy cánh phải bên phía U23 Việt Nam là tinh thần chiến đấu máu lửa, không ngại va chạm.

Lý Đức (8 điểm): Không phải là chốt chặn đáng tin nhất hàng thủ U23 Việt Nam ở chiến thắng trước U23 Saudi Arabia, nhưng rất may một vài sai số của Lý Đức và các đồng đội không bị đội chủ nhà khai thác.

Hiểu Minh (8,5 điểm): Sau hiệp đấu đầu tiên có phần chưa tốt, màn trình diễn của trung vệ đội phó U23 Việt Nam ổn dần và đáng tin trở lại, giúp đội nhà bảo toàn mành lưới cũng như chiến thắng.

Nhật Minh (8,5 điểm): Tiếp tục là trận đấu tốt nữa của Nhật Minh khi đánh chặn được phần lớn các pha lên bóng từ cánh phải của U23 Saudi Arabia, đồng thời điềm tĩnh phối hợp cùng Văn Khang trong các tình huống thoát pressing ngay phần sân nhà.

Văn Khang (8 điểm): Không Đình Bắc trong hiệp 1 nên mọi đường lên bóng dồn vào chân của đội trưởng U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, Văn Khang còn đảm bảo hành lang cánh trái của đội nhà không bị xuyên phá quá nhiều.

Lẽ ra điểm số dành cho Văn Khang sẽ cao hơn, nếu những pha kiến tạo của cầu thủ thuộc biên chế Thế Công Viettel không bị các đồng đội bỏ lỡ đáng tiếc.

Thái Sơn (8 điểm): Tinh thần thi đấu máu lửa của cầu thủ người xứ Thanh giúp U23 Việt Nam trụ vững ở những thời khắc khó khăn.

Xuân Bắc (8 điểm): Cũng tương tự như Thái Sơn, đây là trận đấu đầy nỗ lực của Xuân Bắc trong bối cảnh đội nhà liên tục bị U23 Saudi Arabia gây sức ép suốt trận đấu.

Nguyễn Công Phương (6,5 điểm): Ở lần đầu đá chính, cầu thủ trẻ thứ nhì U23 Việt Nam đã chơi không thật sự ấn tượng trước khi bị thay ra đầu hiệp 2.

Viktor Lê (6,5 điểm): Chơi nỗ lực trong lần đầu đá chính, nhưng hiệu quả là không cao khi thiếu đi những đối tác quen thuộc như Thanh Nhàn, Đình Bắc trên hàng công.

Ngọc Mỹ (7 điểm): Sau hiệp đầu tiên chơi không mấy ấn tượng, nỗ lực trong hiệp 2 của Ngọc Mỹ là đáng ghi nhận cho lần đầu ra sân ở VCK U23 châu Á.

Đình Bắc (9 điểm): Siêu phẩm của Đình Bắc mang về chiến thắng cho đội nhà. Nhưng trước đó, với sự góp mặt của cầu thủ người xứ Nghệ đầu hiệp 2, U23 Việt Nam đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều trên mặt trận tấn công nên xứng đáng nhận điểm số cao nhất đội cùng Trung Kiên.

Đình Bắc đóng vai người hùng trong chiến thắng của U23 Việt Nam

Lê Phát (8 điểm): Chỉ vào sân ở đầu hiệp 2, nhưng màn trình diễn của cầu thủ trẻ nhất bên phía U23 Việt Nam vẫn rất ấn tượng. Đáng tiếc khi chân sút này không thể có bàn thắng sau pha solo tự tin.

Minh Phúc (7,5 điểm): Vào thay Anh Quân ở phút 60, những gì để lại của cầu thủ chạy cánh phải số 1 bên phía U23 Việt Nam rất ổn dù thời điểm có mặt đội nhà nhận sức ép lớn từ U23 Saudi Arabia.

Văn Hà, Thanh Nhàn vào sân ít phút không đánh giá

