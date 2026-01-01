Trong bài đăng trên trang chính thức, FIFA World Cup đã dành những lời ngợi khen ngắn gọn nhưng đầy sức nặng cho màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam: “Bay như TK1, sút như ĐB7.” (TK1 là thủ môn Trung Kiên, ĐB7 là tiền đạo Đình Bắc).

Dòng trạng thái nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm nhấn truyền thông đáng chú ý tại VCK U23 châu Á 2026.

Trung Kiên và Đình Bắc được FIFA vinh danh (Ảnh chụp màn hình)

Chiến thắng 1-0 trước U23 Ả Rập Xê Út giúp U23 Việt Nam khép lại vòng bảng theo cách hoàn hảo nhất: toàn thắng cả ba trận, giành ngôi nhất bảng A - thành tích chưa từng có trong lịch sử tham dự giải.

Trước sức ép khổng lồ từ đội chủ nhà, U23 Việt Nam lựa chọn lối chơi phòng ngự kỷ luật. Trong thế trận ấy, thủ môn Trung Kiên trở thành điểm tựa vững chắc với hàng loạt pha cứu thua xuất thần, khiến các chân sút Saudi Arabia hoàn toàn bế tắc.

Sự khác biệt được tạo ra ở hiệp hai khi Đình Bắc vào sân. Phút 65, tiền đạo mang áo số 7 xử lý táo bạo rồi dứt điểm quyết đoán, ghi bàn thắng duy nhất, dập tắt mọi hy vọng mong manh của đội chủ nhà.

Được FIFA World Cup nhắc tên, U23 Việt Nam không chỉ giành vé tứ kết, mà còn khẳng định bản lĩnh và vị thế mới của mình tại sân chơi châu lục.

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út

