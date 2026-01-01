"Chúng tôi có trận đấu rất khó khăn trước U23 Saudi Arabia, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu hết mình và giành chiến thắng xứng đáng, vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026 với ngôi nhất bảng. Tôi xin chúc mừng và cảm ơn tới các cầu thủ cũng như người hâm mộ", HLV Kim Sang Sik chia sẻ cảm xúc sau khi U23 Việt Nam hoàn tất 3 trận thắng tại vòng bảng.

"Trước khi đến Saudi Arabia tranh tài, tôi không thể ngờ là các cầu thủ Việt Nam lại hy sinh vì tập thể, thi đấu nỗ lực suốt 90 phút để có được 9 điểm như thế này. Họ thực sự tuyệt vời", chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh.

HLV Kim Sang Sik và các học trò cảm ơn CĐV sau trận đấu. Ảnh: AFC

Về việc U23 Việt Nam chỉ tung ra được 4 cú sút về phía khung thành đối phương, HLV Kim Sang Sik lý giải: "So với 2 trận đấu trước, trận này cả chúng tôi và U23 Saudi Arabia đều suy giảm thể lực cũng như có nhiều ca chấn thương. Vì vậy, U23 Việt Nam không có những màn tấn công ấn tượng. Tuy nhiên, trong trận này tôi có kế hoạch khác nhau cho hiệp 1 và hiệp 2, và các cầu thủ làm rất tốt".

Vào tứ kết, đối thủ của U23 Việt Nam là một trong 2 đội U23 UAE hoặc U23 Syria (nhì bảng B). HLV Kim Sang Sik đánh giá: "Chúng tôi sẽ biết đối thủ của mình ở tứ kết sau khi theo dõi trận đấu cuối của bảng B. Nếu như các cầu thủ vẫn tiếp tục đoàn kết thi đấu thì dù đối thủ là ai, tôi tin U23 Việt Nam cũng có trận đấu tốt ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam toàn thắng 3 trận vòng bảng. Ảnh: AFC

Cũng như ở SEA Games, hay ở giải đấu này, nhờ có tình yêu và sự cổ vũ của người hâm mộ, các cầu thủ mới có thể chơi hết khả năng và đạt được kết quả tốt như hiện tại. Một lần nữa, xin cảm ơn tới tất cả CĐV. Chúng tôi tiếp tục chuẩn bị thật tốt để có thể viết tiếp kỳ tích ở giải đấu năm nay".

