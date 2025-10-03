BTC SEA Games 33 vừa công bố 4 nhóm hạt giống môn bóng đá nam. Theo đó, nhóm hạt giống số 1 gồm U23 Việt Nam (hạng ba SEA Games 32), ĐKVĐ U23 Indonesia và chủ nhà U23 Thái Lan. Nhóm 2 gồm U23 Myanmar, U23 Malaysia và U23 Campuchia. Nhóm 3 gồm U23 Timor Leste, U23 Philippines và U23 Lào. U23 Singapore là đội duy nhất nằm ở nhóm hạt giống số 4.

U22 Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 33. Ảnh: S.N

Hiện tại BTC chưa chốt lịch tiến hành bốc thăm môn bóng đá nam. Tuy nhiên, khác với mọi kỳ trước, SEA Games 33 có 11 đội tham dự, được chia thành 3 bảng: bảng A gồm 3 đội, bảng B và C mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Các trận đấu của bảng A diễn ra tại Bangkok, trong khi bảng B và bảng C thi đấu tại một trong hai địa điểm là Songkhla hoặc Chiang Mai. Từ vòng bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết đều được tổ chức tại Bangkok.

Trong khi đó, với bóng đá nữ, giải đấu quy tụ 8 đội tuyển, được chia làm hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào bán kết. Môn bóng đá nữ diễn ra từ ngày 4/12 đến 17/12 tại Chonburi.

Theo phân nhóm hạt giống, tuyển nữ Việt Nam (ĐKVĐ) cùng chủ nhà Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 1. Nhóm 2 gồm Myanmar và Campuchia, nhóm 3 gồm Philippines và Singapore, nhóm 4 gồm Malaysia và Indonesia.