Kết quả bốc thăm thuận lợi

Lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2026 đưa U23 Việt Nam vào bảng đấu khá thuận, khi cùng U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Trong số các đối thủ ở bảng A này, Saudi Arabia dĩ nhiên được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và chất lượng cầu thủ vượt trội. Tuy nhiên, so với hai đối thủ còn lại, cơ hội của U23 Việt Nam được xem là rất sáng sủa.

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ thở ở VCK U23 châu Á

Nếu đặt lên bàn cân với những bảng đấu “tử thần” khác – nơi có sự hiện diện của U23 Iraq, U23 Australia, U23 Trung Quốc hay U23 Hàn Quốc – thì bảng đấu của Việt Nam rõ ràng “dễ thở” hơn.

Chỉ cần duy trì sự tập trung và phát huy được những điểm mạnh đã thể hiện ở vòng loại, nơi thầy trò Kim Sang Sik toàn thắng trước Bangladesh, Singapore và Yemen, cánh cửa vào tứ kết hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Đây cũng là lần thứ sáu liên tiếp U23 Việt Nam góp mặt tại giải đấu, một sự khẳng định về vị thế ổn định của bóng đá trẻ nước nhà ở châu lục.

Liệu có kỳ tích Thường Châu?

Câu hỏi được đặt ra là: với một bảng đấu vừa sức, liệu U23 Việt Nam có thể viết lại trang sử hào hùng của kỳ tích Thường Châu 2018? Câu trả lời không chỉ nằm ở lá thăm, mà còn ở bản lĩnh và cách giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong đội hình.

Trước hết, hàng công U23 Việt Nam vẫn chưa cho thấy sự bùng nổ cần thiết. Ở vòng loại, các bàn thắng phần lớn đến từ những tình huống chớp thời cơ, thay vì được kiến tạo từ một lối chơi nhuần nhuyễn. Khi bước vào VCK, đối thủ sẽ chắc chắn khó nhằn hơn, và nếu không cải thiện khả năng dứt điểm, đoàn quân áo đỏ rất khó tiến sâu.

HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội viết lại lịch sử cho U23 Việt Nam

Yếu tố chiến thuật cũng là chìa khóa để mơ đến thành công. Lứa cầu thủ hiện tại có nền tảng thể lực khá tốt, nhưng việc xây dựng lối chơi đa dạng, vừa biết pressing tầm cao, vừa có thể chuyển trạng thái nhanh, sẽ quyết định khả năng tiến xa.

Nếu HLV Kim Sang Sik tạo ra một tập thể gắn kết, biết phát huy điểm mạnh tập thể thay vì chỉ trông chờ vào cá nhân, hy vọng về một kỳ tích mới hoàn toàn có cơ sở.

Kỳ tích Thường Châu có thể là một dấu mốc khó lặp lại, nhưng không phải là bất khả thi. Với một bảng đấu thuận lợi, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U23 Việt Nam có quyền mơ về một hành trình giàu cảm hứng tại VCK U23 châu Á 2026.

Và nếu thành công ở giải U23 châu Á vào năm sau sẽ là cơ sở vững chắc cho HLV Kim Sang Sik tiến hành một cuộc cách mạng về nhân sự ở tuyển Việt Nam mà lứa U23 Việt Nam đóng vai trò nòng cốt.