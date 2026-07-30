Ngày 30/7, AFC đưa ra quyết định chọn Nhật Bản làm chủ nhà VCK U23 châu Á 2028. Đây cũng là giải đấu tranh vé dự Olympic Los Angeles 2028. Ngoài ra, AFC thông báo Uzbekistan đăng cai VCK U17 châu Á 2027, còn Saudi Arabia được trao quyền tổ chức giải U17 châu Á 2029.

Sau ĐTQG, U23 Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt khi tham dự các giải đấu lớn của châu lục và khu vực. Trong 7 kỳ giải U23 châu Á liên tiếp được tổ chức gần nhất, Việt Nam đều góp mặt.

Ở VCK U23 châu Á 2028, theo nguyên tắc của AFC, đội chủ nhà nằm ở nhóm hạt giống số 1, trong khi các vị trí còn lại được xác định dựa trên thành tích tại 3 kỳ U23 châu Á gần nhất là các năm 2022, 2024 và 2026.

U23 Việt Nam vừa giành hạng Ba VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam từng vào tứ kết ở các năm 2022 và 2024, trước khi giành vị trí hạng 3 tại U23 châu Á 2026 sau chiến thắng lịch sử trước U23 Hàn Quốc. Kết quả này giúp U23 Việt Nam có nhiều cơ hội góp mặt trong nhóm hạt giống số 1 nếu giành quyền vào VCK, đồng nghĩa với việc tránh được nhiều đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng.

Chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới, trong đó trọng tâm là Asiad 20, HLV Kim Sang Sik vừa công bố danh sách U23 Việt Nam với 29 cầu thủ, trong số này nhiều người từng góp mặt tại VCK U23 châu Á 2026 và giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026, như thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Võ Anh Quân, các tiền vệ Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phi Hoàng, Văn Thuận, Viktor Lê, Công Phương hay Thanh Nhàn và Quốc Việt.

Asiad 2026 diễn ra tại hai thành phố Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10. Ở môn bóng đá nam, 15 đội tuyển được chia thành bốn bảng đấu, gồm ba bảng có 4 đội và một bảng có 3 đội. Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait.