Trong những ngày qua, truyền thông Trung Quốc liên tục nói về U23 Việt Nam khi chuẩn bị cho trận bán kết U23 châu Á 2026.

Lần đầu tiên trong lịch sử U23 Trung Quốc vượt qua vòng bảng U23 châu Á và tiến một mạch vào bán kết mà không thủng lưới.

Báo Trung Quốc đánh giá cao U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Trước thềm trận bán kết trên sân Al-Faisal (22h30 ngày 20/1), nhiều bài viết nhận định U23 Việt Nam thi đấu tốt hơn nhiều so với không ít đội bóng được xếp “cửa trên”.

Theo một số bài báo thể thao Trung Quốc, sức mạnh lớn nhất của U23 Việt Nam không nằm ở một cá nhân ngôi sao, mà ở cấu trúc đội hình và sự kỷ luật chiến thuật.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik được mô tả là chơi bóng hiện đại, di chuyển không bóng liên tục, cự ly các tuyến được giữ chặt chẽ và khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh.

Tờ Sina ví von U23 Việt Nam có phong cách khá giống U23 Uzbekistan, nhưng mang phiên bản hiệu quả hơn.

“Trận bán kết gặp U23 Việt Nam tuyệt đối không dễ dàng”, tờ Sina nhấn mạnh.

Bài báo viết: “Bóng đá Việt Nam những năm gần đây trỗi dậy có hệ thống, kỹ thuật chân tốt, di chuyển linh hoạt. Có thể xem họ là ‘phiên bản tinh xảo’ của phong cách Uzbekistan”.

Bên cạnh đó, Sina cũng phân tích 3 điểm mà thầy trò HLV Antonio Puche phải thận trọng khi đối đầu với đội bóng của ông Kim Sang Sik.

“Chúng ta cần cảnh giác 3 điều: Đầu tiên là nút thắt chuyển tiếp ở tuyến giữa. Trước Uzbekistan, đội gần như từ bỏ trục giữa; cách làm này khó lặp lại trước U23 Việt Nam, cần có cầu thủ thực hiện được đường chuyền then chốt từ thủ sang công.

Thứ hai, điểm rơi thể lực. Trận đấu kéo dài và loạt luân lưu tiêu hao rất lớn; hồi phục nhanh thế nào để tránh sụt giảm tập trung ở hiệp 2 là bài toán quyết định.

Thứ ba, lưỡi dao hiệu suất phản công. Không thể mãi trông chờ thủ môn ‘phong thánh’; tuyến trên phải phối hợp chính xác hơn, xử lý đối mặt lạnh lùng hơn để biến cơ hội ít ỏi thành nhát kiếm kết liễu”.

Đình Bắc là gương mặt được quan tâm. Ảnh: AFC

Trong khi đó, BLV nổi tiếng Huang Jianxiang cảnh báo: “Hãy cẩn thận, U23 Việt Nam toàn thắng và đã ghi 8 bàn thắng tại giải.

Tiền đạo chủ lực của U23 Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc, ghi 3 bàn và có 1 pha kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào 4 bàn thắng”.

BLV Huang tiếp tục: “Xét về trình độ phối hợp, chuyền và nhận bóng tổng thể, năng lực xử lý bóng ở mọi vị trí trên sân, chuyền bóng về cuối sân, xoay trở trong không gian hẹp, U23 Việt Nam đều làm tốt”.

Ngoài ra, Sina gửi thông điệp: “U23 Trung Quốc cần phải kèm chặt Đình Bắc, cầu thủ số 7 của U23 Việt Nam”.

