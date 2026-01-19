Mở đầu buổi họp báo trước trận bán kết giải U23 châu Á 2026 gặp U23 Việt Nam, HLV Antonio Puche nói về bất lợi của U23 Trung Quốc: "Tôi lo lắng về thể lực của các cầu thủ. Đối thủ được nghỉ nhiều hơn 1 ngày cũng rất quan trọng. Nhưng chúng tôi sẽ tìm cách vượt qua".

"Trước giải, chúng tôi đặt mục tiêu nỗ lực giải quyết từng trận. Giờ U23 Trung Quốc có mặt ở bán kết, và đây là thành tựu lớn, giấc mơ đã thành hiện thực. Toàn đội tiếp tục chiến đấu để vào chung kết. Khi có mặt ở đây, không ai muốn thất bại", chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

HLV Antonio Puche rất tự tin.

Đánh giá về đối thủ, thuyền trưởng U23 Trung Quốc nói: "Chúng tôi hiểu họ vì hai đội gặp nhau 3 lần trong 2 năm qua. U23 Việt Nam tổ chức rất tốt, tấn công hay, và khả năng chuyển đổi trạng thái rất ấn tượng. Ngày mai chắc chắn là trận đấu rất khó khăn. Các cầu thủ của tôi cũng biết đối thủ của mình như thế nào".

U23 Việt Nam lẫn U23 Trung Quốc đều hứa hẹn gây nhiều bất ngờ ở trận bán kết U23 châu Á tối mai. Ảnh Ted Trần

Về khả năng tiếp tục chơi "đổ bê tông", HLV Antonio Puche cho biết hãy chờ U23 Trung Quốc thể hiện trên sân trong trận bán kết.

Trận bán kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1.

