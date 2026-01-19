"Chúng tôi rất vui, vinh dự khi có mặt ở bán kết giải U23 châu Á, cùng các đội mạnh là U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc. U23 Việt Nam trải qua hành trình nhiều khó khăn từ đầu giải. Dù gặp đối thủ mạnh hơn nhưng các cầu thủ đều chơi hết sức, thể hiện tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Đó là lý do chúng tôi đang ở đây hôm nay", HLV Kim Sang Sik mở đầu buổi họp báo trước trận gặp U23 Trung Quốc tại bán kết giải U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang Sik rất tự tin. Ảnh: AFC

"U23 Việt Nam vượt qua các đối thủ mạnh, và chúng tôi tiếp tục có thử thách mới là U23 Trung Quốc ở bán kết. Đây cũng là một trận đấu khó khăn, nhưng tôi tin các cầu thủ Việt Nam thi đấu một cách dũng cảm, hết mình, để đạt được mục đích mà toàn đội đặt ra", chiến lược gia người Hàn Quốc nói thêm.

Đối đầu với U23 Trung Quốc chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải, HLV Kim Sang Sik cho biết: "U23 Việt Nam dù gặp nhiều đội mạnh hơn mình về cả mặt thể chất, kỹ thuật, nhưng vẫn luôn thi đấu kiên cường và giành chiến thắng. Trận đấu với U23 UAE dù rất vất vả vì phải thi đấu cả 2 hiệp phụ, nhưng chúng tôi vượt qua đầy thuyết phục. Trận đấu nào cũng khó khăn, và đương nhiên cuộc đọ sức với U23 Trung Quốc ngày mai cũng vậy".

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận bán kết. Ảnh: AFC

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang Sik nói: "U23 Trung Quốc lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết U23 châu Á. Vì vậy tôi nghĩ họ đang có tinh thần tốt và động lực thi đấu mạnh mẽ. Đặc biệt, U23 Trung Quốc có thủ môn Li Hao và các cầu thủ phòng ngự có khả năng tập trung cao độ. Với thành tích giữ sạch lưới cho tới giờ, có thể nói họ có khả năng phòng ngự chắc chắn. Tôi và ban huấn luyện U23 Việt Nam đang chuẩn bị tất cả các kịch bản, tình huống cho các cầu thủ. U23 Việt Nam chuẩn bị thật kỹ lưỡng để hướng tới kết quả tốt nhất".

Tại Panda Cup 2025, U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc 1-0 với bàn thắng của Minh Phúc. HLV Kim Sang Sik cho biết đối thủ có nhiều thay đổi, và U23 Việt Nam cũng vậy.

"Trận thắng U22 Trung Quốc ở Cup 2025 giúp các cầu thủ U23 Việt Nam có thêm sự tự tin. U23 Trung Quốc thay đổi ở một vài vị trí. Họ đang đạt thể trạng tốt và quyết tâm lớn ở giải đấu này. Chúng tôi cũng quyết tâm vượt qua giới hạn, chinh phục các thử thách mới. Và tôi tin U23 Việt Nam có một trận đấu kiên cường, giành chiến thắng", chiến lược gia người Hàn Quốc tự tin khẳng định.

Về chấn thương cơ háng của Đình Bắc, HLV Kim Sang Sik khẳng định: "Tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều luôn trong trạng thái sẵn sàng thi đấu".

U23 Việt Nam quyết tâm vào chung kết. Ảnh: AFC

"Với việc cùng U23 Việt Nam lọt vào vòng bán kết, tôi biết gia đình và bạn bè, cũng như người hâm mộ ở cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc, đều đang có nhiều lời khen và kỳ vọng lớn. Tôi hy vọng U23 Việt Nam có thể giành vé vào chung kết và đối đầu U23 Hàn Quốc", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

Trận bán kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1.

