"Li Hao là một thủ môn giỏi, có sự toàn diện ở mọi kỹ năng. Không dễ để một thủ môn có thể giữ sạch lưới sau 4 trận liền ở một giải đấu lớn như U23 châu Á. Đó là thành tích đáng ghi nhận với một thủ thành trẻ", Trung Kiên dành những lời khen ngợi có cánh với Li Hao của U23 Trung Quốc.

Thủ môn Trung Kiên muốn U23 Việt Nam đánh bại U23 Trung Quốc, làm quà tặng cho CĐV Việt Nam. Ảnh: Ted Trần

Tại giải U23 châu Á 2026, U23 Trung Quốc là đội duy nhất chưa để thua bàn nào tính đến thời điểm này. Li Hao với màn trình diễn vô cùng ấn tượng, sẽ là thử thách lớn với U23 Việt Nam trong trận bán kết diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1.

"Tôi từng dự Panda Cup và đối đầu U23 Trung Quốc năm ngoái. Đó là tập thể gắn kết, giàu sức mạnh. Họ cải thiện nhiều về mọi mặt khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2026. Tôi nghĩ trận bán kết rất căng thẳng, kịch tính và rất đáng xem", thủ môn CLB HAGL chia sẻ.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik đang có tinh thần cực tốt. Ảnh: Ted Trần

Trung Kiên cho biết U23 Việt Nam có tinh thần rất tốt trước trận bán kết. Anh cũng khẳng định cùng các đồng đội tập trung và tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện để đá 100% sức trước U23 Trung Quốc. Mục tiêu của U23 Việt Nam là giành chiến thắng để làm món quà tặng người hâm mộ Việt Nam.

"Chúng tôi đấu bằng hết khả năng và sự tập trung của mình để giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Trung Quốc, giành vé vào chung kết giải U23 châu Á 2026", Trung Kiên tự tin khẳng định.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn