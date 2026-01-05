"Tôi rất hạnh phúc khi lần đầu tiên được tham dự VCK U23 châu Á. U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành HCV ở SEA Games 33. Đây là động lực rất lớn để chúng tôi hướng tới giải đấu với khao khát tạo nên dấu ấn ở đấu trường châu lục. Tôi cũng nhắc nhở các cầu thủ không nên tự mãn, phải khiêm tốn để hướng đến kết quả tốt hơn, mục tiêu xa hơn", HLV Kim Sang Sik phát biểu trong buổi họp báo trước giải đấu.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan (6/1), U23 Kyrgyzstan (9/1) và chủ nhà U23 Saudi Arabia (12/1). Đánh giá về các đối thủ, HLV Kim Sang Sik cho biết: "U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn, các đội đều mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng tập trung tối đa, quyết tâm thi đấu hướng tới kết quả tốt nhất với mục tiêu tiến vào vòng tứ kết. U23 Việt Nam có thời gian tập huấn kéo dài hai tháng, bao gồm những trận ở SEA Games 33, qua đó hình thành sự gắn bó trong đội".

HLV Kim Sang Sik rất tự tin.

“Chúng tôi đối đầu với 3 đội bóng rất chất lượng. Điều quan trọng là U23 Việt Nam phải thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường và không được phép buông xuôi”, chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Trước câu hỏi về việc chịu áp lực như thế nào khi người tiền nhiệm Park Hang Seo từng dẫn dắt U23 Việt Nam vào tới chung kết tại VCK U23 châu Á 2018, HLV Kim Sang Sik khẳng định U23 Việt Nam hiện tại cũng đang làm tất cả để hoàn thành mục tiêu.

"Chúng tôi đang có sự tự tin cao độ trước trận ra quân gặp U23 Jordan, mang những điều tốt đẹp đến cho người hâm mộ Việt Nam. Tôi hy vọng mọi người được tận hưởng trận đấu", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

U23 Việt Nam sẵn sàng chinh phục VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: S.N

Liên quan tới vấn đề nhân sự, HLV Kim Sang Sik chốt danh sách U23 Việt Nam. Cầu thủ bị loại là Vĩ Hào vì chấn thương. Ngoài ra, thủ môn Phạm Đình Hải được triệu tập bổ sung thay thế cho Nguyễn Tân. Cầu thủ Hà Nội FC có visa vào chiều 5/1, sẽ bay sang Saudi Arabia hội quân với đội tuyển U23 Việt Nam.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Jordan lăn bóng vào lúc 18h30 ngày 6/1 trên SVĐ King Abdullah Sports City Hall, Jeddah (Saudi Arabia).