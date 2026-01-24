Theo thông tin từ VFF, sau trận thắng U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam chia làm hai nhóm để trở về nước. Nhóm đầu tiên dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào tối ngày 24/1 (19h45), trong khi nhóm còn lại về tới Hà Nội vào sáng sớm ngày 25/1 (6h55), chính thức khép lại giải châu lục đầy cảm xúc.

Sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 Hàn Quốc trên loạt sút luân lưu, HLV Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu kiên cường của các học trò, đồng thời gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, chia sẻ về những khó khăn, mất mát và hành trình đầy nỗ lực của toàn đội.

U23 Việt Nam ăn mừng trong phòng thay đồ. Ảnh: VFF

“Bóng đá thực sự là môn thể thao rất khó khăn và vất vả. Tôi muốn gửi lời động viên tới toàn thể cầu thủ và các thành viên của hai đội tuyển. Mọi người đã vất vả rồi. Đặc biệt, với các cầu thủ U23 Việt Nam, từ khi bắt đầu giải đấu tới bây giờ, mỗi trận đấu đều vô cùng khó khăn. Dù phải thi đấu thiếu người, toàn đội vẫn quyết tâm tới cùng và giành chiến thắng trên loạt đá luân lưu. Xin chúc mừng các cầu thủ. Tôi rất tự hào về cả đội và xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

“Sắp đến Tết rồi, tôi xin “Chúc mừng năm mới” người hâm mộ Việt Nam. Với các cầu thủ, từ SEA Games đến giải đấu này, các em đã phải thi đấu liên tục, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi mong các em sớm được nghỉ ngơi, hồi phục để chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo”, chiến lược gia người Hàn Quốc nói.

U23 Việt Nam về nước sau thành tích đáng nhớ tại giải châu Á.

Vị trí thứ ba tại VCK U23 châu Á 2026 khép lại một chương đáng nhớ của U23 Việt Nam, sau chức vô địch Đông Nam Á 2025 và tấm HCV SEA Games 33. Điều này một lần nữa thể hiện sức mạnh thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam, đồng thời tái khẳng định sự đúng đắn trong chiến lược đầu tư dài hạn, kiên định với con đường đào tạo trẻ, phát triển cầu thủ từ các hệ thống giải trẻ đến bóng đá chuyên nghiệp của VFF.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn