Cẩn trọng ở vòng loại U23 châu Á

U23 Việt Nam sẽ bước vào vòng loại U23 châu Á với mục tiêu giành vé tham dự VCK diễn ra tại Saudi Arabia vào năm sau, ở bảng đấu có U23 Yemen, U23 Banglades và U23 Singapore.

Với nhiều lợi thế như được thi đấu trên sân nhà, sở hữu lực lượng có chiều sâu cùng những nhân tố triển vọng, cơ hội hoàn thành mục tiêu đối với U23 Việt Nam khá gần. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng cần cẩn trọng thay vì tự tin thái quá.

Điều đầu tiên là thể thức, khi chỉ có đội đầu bảng mới giành quyền đi tiếp, đồng nghĩa với việc bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến U23 Việt Nam trả giá đắt. Thêm vào đó, quỹ thời gian hội quân ngắn ngủi sau khi các cầu thủ trở về từ V-League, giải hạng Nhất chưa khởi tranh cũng là trở ngại dành cho HLV Kim Sang Sik.

U23 Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề, trong đó có hàng phòng ngự

Kế đó, một trong những điểm cần ông Kim Sang Sik và BHL lưu tâm nằm ở hàng thủ. Thống kê từ giải U23 Đông Nam Á cho thấy, U23 Việt Nam chỉ để lọt lưới 2bàn/4 trận, một con số rất lý tưởng.

Nhưng nhìn kỹ, cả hai bàn thua đều đến từ những đối thủ không quá mạnh như U23 Campuchia và U23 Philippines, chưa tính số cơ hội mười mươi tạo ra trước đội bóng của HLV Kim Sang Sik chẳng ít.

Chính vì thế, dù sở hữu hàng phòng ngự có chất lương, kinh nghiệm cao như Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh… chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn cần điều chỉnh nhằm đảm bảo cho khung thành chắc chắn hơn ở vòng loại U23 châu Á sắp tới.

Đâu là điểm tựa của HLV Kim Sang Sik

Trong bức tranh còn tồn tại những khoảng tối, thủ môn Trần Trung Kiên nổi lên như điểm sáng lớn nhất của hàng thủ. Cao 1m92, sở hữu sải tay dài và phản xạ tốt, thủ môn của HAGL đang chiếm trọn sự an tâm từ ông Kim Sang Sik.

Ở giải U23 Đông Nam Á, Trung Kiên chơi trọn vẹn cả 4 trận, chỉ để lọt lưới 2 lần và không mắc sai lầm đáng tiếc nào. Nhiều tình huống ra vào hợp lý, cản phá chính xác giúp U23 Việt Nam vượt qua những thời điểm sóng gió, đóng góp trực tiếp vào chức vô địch.

Dù vậy, HLV Kim Sang Sik vẫn có thể yên tâm khi đứng trong khung gỗ là một Trung Kiên đang rất trưởng thành

Phong độ của thủ thành này tiếp tục được khẳng định khi trở về V-League. Trong trận hòa Hà Nội FC 0-0 ở vòng 2, Trung Kiên có tới 9 pha cứu thua xuất sắc, được HLV và giới chuyên môn ca ngợi là “trận đấu đỉnh cao”.

Trong bối cảnh hàng công chưa thực sự đạt hiệu suất cao, nên hàng thủ và đặc biệt là thủ môn sẽ trở thành “điểm tựa” để tập thể hướng đến mục tiêu chiến thắng. Với phong độ hiện tại, Trung Kiên xứng đáng là niềm hy vọng số một nơi khung gỗ, mang lại sự an tâm cho HLV Kim Sang Sik trong hành trình đầy thách thức sắp tới.