Cơn gió lạ và làn sóng làm mới

Không có áp lực từ một giải đấu chính thức, HLV Kim Sang Sik mạnh dạn thực hiện một cuộc cách mạng nhân sự đáng chú ý cho tuyển Việt Nam ở đợt hội quân dịp FIFA Days diễn ra trong tháng 9.

Nhìn vào danh sách triệu tập lần này, sự thay đổi là điều dễ nhận thấy nhất. Hàng loạt cái tên quen thuộc và được xem là trụ cột ở vị trí của mình như thủ môn Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip hay trung vệ Bùi Tiến Dũng đều vắng mặt.

HLV Kim Sang Sik không gọi các cầu thủ kỳ cựu cho đợt tập trung dịp FIFA Days 9/2025

Thay vào đó, HLV Kim Sang Sik đã trao cơ hội cho rất nhiều tân binh và những gương mặt trẻ đang có tiềm năng như Đinh Quang Kiệt, Phạm Gia Hưng, Trần Hoàng Phúc và thủ thành Quan Văn Chuẩn.

Cuộc “thay máu” này càng trở nên sâu rộng hơn khi những nhân tố quan trọng như Quang Hải hay Hai Long buộc phải rút lui vào phút chót vì chấn thương.

Rõ ràng, ý đồ của ông Kim là rất cụ thể: tận dụng quãng thời gian FIFA Days không có trận đấu chính thức để sàng lọc, đánh giá và tìm kiếm những nhân tố mới nhằm tạo ra chiều sâu đội hình, tăng tính cạnh tranh và chuẩn bị cho một chặng đường dài hơi hướng tới các mục tiêu trong tương lai.

Đến những dấu hỏi cho ông Kim Sang Sik

Dù mục đích thử nghiệm là chính, nhưng với hai trận đấu giao hữu gặp các CLB mạnh là CAHN và Nam Định, màn trình diễn của các tuyển thủ vẫn vẫn là thước đo quan trọng. Đây là cơ hội để lắp ráp những mảnh ghép mới, định hình lối chơi và những thử nghiệm này hoàn toàn có thể được sử dụng trong tương lai.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ một vài lựa chọn của HLV Kim Sang Sik lại gây ra sự ngạc nhiên lớn. Việc triệu tập những cái tên như Hoàng Phúc, Quang Kiệt hay đặc biệt là trường hợp được gọi bổ sung Phan Du Học đang khiến người hâm mộ ngạc nhiên.

Những quyết định của thuyền trưởng người Hàn Quốc đang gây nhiều tranh cãi

Ví dụ như Du Học, dù được ra sân thường xuyên trong màu áo HAGL, nhưng hậu vệ trái này lại bị đánh giá là thường xuyên mắc lỗi vị trí và có những pha xử lý thiếu an toàn, điển hình như ở trận thua B.TP.HCM (vòng 1) hay trước CLB CA TP.HCM (vòng 3).

Dấu hỏi kế tiếp và cũng là lớn nhất nằm ở việc những cầu thủ đang chơi rất tốt lại không có tên như Trần Đình Trọng, Võ Minh Trọng, đặc biệt là trường hợp của Mai Sỹ Hoàng.

Hậu vệ của Hà Tĩnh đã có một mùa giải 2024/25 bùng nổ, đồng thời đang chơi vô cùng nổi bật trong 3 vòng đấu vừa qua và được đánh giá là một trong những hậu vệ biên hay nhất V-League, nhưng lại không được trao cơ hội.

HLV Kim Sang Sik đang muốn định hình phong cách và nhân sự theo cách riêng, chấp nhận gây tranh cãi. Đây có thể là sự táo bạo cần thiết để làm mới tuyển Việt Nam, nhưng cũng có thể là con dao hai lưỡi nếu những lựa chọn chưa thực sự thuyết phục.

Vì thế, những trận giao hữu sắp tới, sẽ không còn là thử nghiệm đơn thuần. Bởi nó là thước đo cho các quyết định nhân sự của ông thầy người Hàn Quốc.