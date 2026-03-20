Căn cứ Fort McNair. Ảnh: Wikipedia

Báo Washington Post dẫn lời 3 quan chức Mỹ được thông báo về tình hình cho biết hôm qua (19/3). Họ nói thêm, trong vòng 10 ngày qua, nhiều UAV đã bay lượn trên khu vực Fort Lesley J. McNair ở Washington, DC và hàng loạt UAV được phát hiện trong cùng một đêm. Hiện, Mỹ vẫn chưa xác định được nguồn gốc của các máy bay trên.

Việc phát hiện ra những chiếc UAV không rõ nguồn gốc diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang theo dõi sát sao hơn các mối đe dọa tiềm tàng do mức độ cảnh báo cao liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran. Kể từ khi Washington và Tel Aviv mở chiến dịch tấn công Tehran vào ngày 28/2, Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và UAV vào Israel và các quốc gia khác trong khu vực.

Căn cứ Fort McNair nằm gần Đồi Capitol và Nhà Trắng, là nơi đặt Đại học Quốc phòng đồng thời là nơi ở của các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, theo tờ Washington Post, không giống như nhiều căn cứ khác trong khu vực thủ đô, nó thiếu vùng đệm an ninh.

Sự việc trên được đưa ra khi cộng đồng tình báo Mỹ bí mật cảnh báo các công ty và cơ quan chính phủ Mỹ về khả năng Iran trả đũa đồng thời kêu gọi cảnh giác. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đầu tuần này đã yêu cầu tất cả các phái bộ ở nước ngoài “ngay lập tức” đánh giá rủi ro an ninh của mình.

Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ hiện không trả lời yêu cầu bình luận về sự việc trên.

Người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc Sean Parnell đã từ chối thảo luận về sự xuất hiện của các UAV bí ẩn như bản tin của Washington Post đề cập. “Bộ không thể bình luận về các hoạt động của Bộ trưởng Hegseth vì lý do an ninh và việc đưa tin về những hoạt động như vậy là vô cùng thiếu trách nhiệm”.