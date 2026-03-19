Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Tướng Dan Caine. Ảnh: Pool/CNP/Shutterstock

Theo BBC, trong cuộc họp báo chung vừa diễn ra với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, tướng Caine cho hay, máy bay A-10 Warthog của Mỹ đang tham gia các hoạt động trên khắp miền nam Iran và nhắm mục tiêu vào tàu thuyền tấn công tốc độ cao ở eo biển Hormuz.

Vị tướng này nói thêm, trực thăng AH-64 Apache cũng được triển khai ở miền nam Iran để nhắm mục tiêu vào các UAV tấn công của Iran. Tại Iraq, quân Mỹ đã tấn công các nhóm dân quân liên kết với Iran.

Theo ông Caine, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ vẫn đang hành động theo kế hoạch để đạt được các mục tiêu đề ra. Ngoài ra, các loại vũ khí xuyên phá nặng 2.270 kg đã được Mỹ triển khai để tấn công các mục tiêu ngầm. Quan chức này cho hay, những loại vũ khí xuyên phá trên được thiết kế để xuyên qua bê tông và hoạt động sau khi vượt qua các rào cản.

Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump đã can thiệp vào cuộc xung đột với Iran mà không có mục tiêu rõ ràng.

Ông khẳng định mục tiêu của Mỹ hiện giờ vẫn giống như ngày đầu tiên, "không thay đổi", "đúng mục tiêu" và "đúng kế hoạch". Theo đó, các mục tiêu của Mỹ vẫn là phá hủy các bệ phóng tên lửa, phá hủy cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran, tiêu diệt hải quân Iran và đảm bảo "Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân".

Khi được hỏi, quốc gia nào hợp tác chặt chẽ nhất với Mỹ trong suốt cuộc xung đột? Ông Hegseth trả lời, Israel là một đối tác "tuyệt vời và có năng lực" kể từ "ngày đầu tiên".

So sánh chế độ Iran với Hamas ở Gaza, ông Hegseth nói rằng Iran đã đổ rất nhiều tiền vào các đường hầm, tên lửa, rocket và UAV. Tuy nhiên, Mỹ đang truy lùng các mục tiêu trên một cách có hệ thống, áp đảo, không giống bất kỳ lực lượng quân sự nào khác trên thế giới.

Theo ông Hegseth, cho tới nay Mỹ đã tấn công hơn 7.000 mục tiêu ở Iran và thứ Năm (19/3) Iran sẽ hứng chịu đợt tấn công lớn nhất từ ​​trước đến nay. Quan chức này tuyên bố: "Năng lực của Mỹ tiếp tục được xây dựng, còn của Iran tiếp tục suy yếu" và hệ thống phòng không của Iran đã bị "phá hủy hoàn toàn".