'Quái vật' UAV Gamera mang tên lửa JASSM-ER, tầm 16.600km lộ diện, 'kết liễu' MQ-9 Reaper. Ảnh: Swarm Aero/twz.com

Công ty startup Swarm Aero vừa chính thức trình làng mẫu UAV Gamera tại hội nghị Air, Space & Cyber của Hiệp hội Không quân và Không gian Mỹ vào ngày 14/9/2026.

Đây được xem là ứng cử viên đầy tham vọng nhằm thay thế dòng MQ-9 Reaper vốn đã thống trị lực lượng không quân không người lái của Mỹ suốt hai thập kỷ, với lời hứa mang theo tên lửa hạng máy bay ném bom ở tầm siêu xa nhưng chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với MQ-9 Reaper.

UAV Gamera được phát triển hướng đến chương trình Massed Modular Aircraft của Không quân Mỹ và Defense Innovation Unit, vốn đang tìm kiếm một loại máy bay không người lái tầm trung - độ cao lớn có giá thành thấp, chịu được tổn thất cao và sản xuất hàng loạt.

Trong khi MQ-9 Reaper thường có giá từ 30 đến 50 triệu USD tùy cấu hình và ngày càng bị xem là đắt đỏ khi đối mặt với nguy cơ tổn thất lớn trong xung đột hiện đại, Swarm Aero đặt mục tiêu giá thành của UAV Gamera dưới 10 triệu USD mỗi chiếc khi sản xuất số lượng lớn.

Swarm Aero là một trong nhiều đơn vị phát triển máy bay không người lái đang nỗ lực đáp ứng yêu cầu của Không quân Mỹ về một dòng UAV kích thước lớn nhưng có chi phí dễ tiếp cận hơn. Ảnh: Swarm Aero/ainonline.com

Công ty tuyên bố hiệu quả tác chiến tầm xa có thể rẻ hơn tới 10 lần so với các nền tảng hiện có.

Về thiết kế, UAV Gamera nổi bật với cấu hình twin-boom độc đáo, hai thân song song kết nối bằng cánh ngang đuôi hình chữ T, sải cánh khoảng 22 mét.

Thay vì thân trung tâm truyền thống, thiết kế này giúp tối ưu không gian treo vũ khí ở vị trí trung tâm và giảm độ phức tạp chế tạo.

Động cơ turboprop Honeywell thuộc dòng tương tự MQ-9 Reaper được đặt trong nacelle (là một lớp vỏ bọc có hình dáng khí động học dùng để chứa động cơ, nhiên liệu hoặc thiết bị trên máy bay, tuabin gió hoặc các phương tiện khác) trên cánh giữa hai thân, tạo sự cân bằng và hiệu quả khí động học cho các nhiệm vụ bay dài.

Lộ diện ‘quái vật’ UAV Gamera mang tên lửa JASSM-ER, tầm bay 16.668km sẵn sàng truất ngôi MQ-9 Reaper. Ảnh: Swarm Aero/twz.com

Toàn bộ khung sườn composite được sản xuất theo quy trình mới nhằm loại bỏ các công đoạn tốn kém như bịt kín khoang nhiên liệu nhỏ trong cánh, giúp rút ngắn thời gian và chi phí lắp ráp.

Thông số kỹ thuật ấn tượng nhất của UAV Gamera nằm ở tầm bay và tải trọng. Máy bay được thiết kế đạt tầm bay không tiếp nhiên liệu lên đến 16.668 km, đủ sức tự triển khai xuyên đại dương hoặc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kéo dài.

Bán kính chiến đấu ước tính khoảng 3.701km đến 4.023km tùy tải trọng. Khả năng mang theo khoảng 1.270kg vũ khí trên 7 điểm treo cho phép Gamera trở thành UAV đầu tiên được thiết kế chuyên biệt để mang các tên lửa chiến lược hạng nặng vốn chỉ dành cho máy bay ném bom như AGM-158B JASSM-ER (tên lửa hành trình tàng hình tầm xa khoảng 1.000km) hoặc AGM-158C LRASM (tên lửa chống hạm tầm xa).

Điều này vượt xa khả năng của MQ-9 Reaper, vốn chủ yếu mang Hellfire hoặc bom dẫn đường hạng nhẹ.

(Nguồn: Hope Hodge Seck/twz.com)

UAV Gamera còn được xây dựng theo hướng mô-đun hóa cao, có thể nhanh chóng thay đổi tải trọng giữa nhiệm vụ tấn công, trinh sát, tác chiến điện tử hoặc chuyển tiếp thông tin.

Hệ thống tự chủ Legion của Swarm Aero cho phép một người điều khiển quản lý đồng thời lên đến 35 máy bay, hỗ trợ hoạt động theo bầy đàn.

Thiết kế không tàng hình nhưng tối ưu cho tầm xa và chi phí thấp phản ánh tư duy mới: chấp nhận một số tổn thất để duy trì số lượng lớn máy bay trên chiến trường, thay vì dựa vào từng chiếc đắt đỏ và phức tạp như MQ-9 Reaper.

Việc ra mắt UAV Gamera đánh dấu sự chuyển hướng quan trọng trong chiến lược không quân Mỹ. Thay vì tiếp tục dựa vào một số ít UAV cao cấp, lực lượng này đang tìm kiếm giải pháp tạo ra “khối lượng chiến đấu” với chi phí hợp lý, có khả năng mang tên lửa tấn công tầm xa từ khoảng cách an toàn.

Nếu UAV Gamera chứng minh được hiệu suất thực tế và đạt được mức giá mục tiêu, nó có thể thay đổi cách Mỹ triển khai sức mạnh không quân trong các kịch bản xung đột cường độ cao, đặc biệt ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi tầm xa và số lượng trở thành yếu tố quyết định.

(Theo migflug.commigflug.com, militarytimes.com, aviationweek.com, breakingdefense.com, ainonline.com, twz.com)