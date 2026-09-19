Iran tuyên bố đánh chặn và phá hủy chiếc UAV MQ-9 Reaper thứ 53 của Mỹ trên bầu trời đảo Qeshm. Ảnh: wanaen.com

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa thông báo đã đánh chặn và phá hủy chiếc máy bay không người lái UAV MQ-9 Reaper thứ 53 của Mỹ trên bầu trời đảo Qeshm lúc 10 giờ 12 phút sáng 17/9/2026 theo giờ địa phương.

Theo tuyên bố từ Cục Quan hệ Công chúng IRGC, vụ việc được thực hiện bởi hệ thống phòng không tiên tiến mới của Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC, hoạt động dưới sự kiểm soát của mạng lưới phòng không tích hợp quốc gia.

Đây là tuyên bố từ phía Iran và chưa được phía Mỹ xác nhận công khai.

UAV MQ-9 Reaper, còn gọi là Predator B, là máy bay không người lái tầm trung-độ cao lớn do General Atomics Aeronautical Systems của Mỹ phát triển và sản xuất.

Iran tuyên bố bắn rơi UAV MQ-9 Reaper thứ 53 của Mỹ bằng hệ thống phòng không mới. Ảnh: MW

Ra đời như phiên bản nâng cấp mạnh mẽ của dòng Predator trước đó, UAV MQ-9 Reaper được thiết kế cho cả nhiệm vụ trinh sát, giám sát kéo dài và tấn công chính xác.

UAV MQ-9 Reaper có chiều dài khoảng 11 mét, sải cánh gần 20 mét và trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 4.760 kg.

Động cơ turboprop Honeywell TPE331-10 mang lại khả năng bay bền bỉ lên đến hơn 27 giờ liên tục, trần bay khoảng 15.000 mét và tầm hoạt động có thể vượt 1.850 km tùy cấu hình nhiên liệu và tải trọng.

Điểm mạnh cốt lõi của UAV MQ-9 Reaper nằm ở khả năng mang theo cảm biến và vũ khí đa dạng. Hệ thống quang-điện tử và hồng ngoại tiên tiến kết hợp radar khẩu độ tổng hợp cho phép theo dõi mục tiêu cả ngày lẫn đêm trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Năm tuyên bố bắn hạ thêm một chiếc máy bay không người lái UAV MQ-9 Reaper thứ 53 của Mỹ trên bầu trời đảo Qeshm, gần eo biển Hormuz. Ảnh: anews.com.tr

Bên ngoài, UAV MQ-9 Reaper có thể mang tới khoảng 1.700 kg vũ khí trên nhiều điểm treo, bao gồm tên lửa Hellfire, bom dẫn đường JDAM hoặc các loại munitions chính xác khác.

Nhờ vậy, UAV MQ-9 Reaper không chỉ đóng vai trò “mắt thần” trên không mà còn có thể thực hiện các đòn tấn công trực tiếp từ khoảng cách an toàn.

Giá thành mỗi chiếc UAV MQ-9 Reaper thường được ước tính quanh mức 30 triệu USD, thậm chí cao hơn ở một số phiên bản xuất khẩu, khiến mỗi lần mất mát đều gây thiệt hại đáng kể về mặt kinh tế và năng lực tác chiến.

Việc Iran liên tục tuyên bố bắn rơi hàng chục chiếc UAV MQ-9 Reaper, trong đó lần này là chiếc thứ 53, phản ánh sự thay đổi trong cách thức đối phó với các UAV tầm cao của Mỹ.

IRGC cho biết họ đã phát hiện, theo dõi và phá hủy một máy bay không người lái UAV MQ-9 Reaper của Mỹ trên bầu trời đảo Qeshm. Ảnh: en.mehrnews.com

IRGC nhấn mạnh việc sử dụng hệ thống phòng không thế hệ mới kết hợp với mạng lưới tích hợp giúp tăng hiệu quả phát hiện, theo dõi và tiêu diệt mục tiêu bay chậm, bay cao như UAV MQ-9 Reaper.

Đảo Qeshm nằm gần eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược, vốn là khu vực thường xuyên chứng kiến hoạt động của các UAV Mỹ nhằm giám sát và thu thập thông tin tình báo.

Mỗi lần một UAV MQ-9 Reaper bị bắn hạ không chỉ làm giảm khả năng trinh sát liên tục mà còn buộc phía Mỹ phải điều chỉnh chiến thuật, tăng cường biện pháp bảo vệ hoặc chuyển sang các nền tảng khác đắt đỏ hơn.

Dù UAV MQ-9 Reaper sở hữu nhiều ưu điểm về độ bền, tầm hoạt động và khả năng đa nhiệm, đặc điểm bay chậm ở độ cao trung bình khiến nó dễ trở thành mục tiêu của các hệ thống phòng không hiện đại khi hoạt động trong không phận bị tranh chấp hoặc gần khu vực đối phương có radar và tên lửa dày đặc.

Các tuyên bố liên tiếp của Iran cho thấy cuộc đối đầu giữa UAV giá trị cao và hệ thống phòng không ngày càng tinh vi đang diễn ra quyết liệt.

Trong khi phía Mỹ chưa xác nhận thiệt hại, thông tin từ Tehran tiếp tục được sử dụng để khẳng định khả năng bảo vệ không phận và làm suy yếu ưu thế giám sát từ trên không của đối phương trong khu vực.

(Theo wanaen.com, en.mehrnews.com, thedefensenews.com, news.cgtn.com, anews.com.tr)