Tên lửa không đối không AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile thế hệ mới (khoanh đỏ) trên tiêm kích F/A-18F cất cánh từ căn cứ Eglin hôm 13/5. Ảnh: War Zone

Ngày 17/9/2026, Lockheed Martin cùng Lầu Năm Góc chính thức công bố chi tiết quan trọng về tên lửa không đối không thế hệ mới AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile, thường gọi tắt là tên lửa AIM-260 JATM, sau nhiều năm phát triển trong vòng bí mật tuyệt đối.

Đồng thời, hai bên đạt thỏa thuận khung nhằm đẩy nhanh và mở rộng sản xuất loại vũ khí được xem là then chốt để duy trì ưu thế không quân của Mỹ trước các mối đe dọa tầm xa ngày càng tinh vi.

Australia cũng trở thành khách hàng xuất khẩu đầu tiên với khoản đầu tư khoảng 521 triệu USD.

Tên lửa AIM-260 JATM được phát triển để bổ sung và dần thay thế dòng tên lửa AIM-120 AMRAAM đã phục vụ từ thập niên 1990. Trong khi AIM-120 vẫn tiếp tục được nâng cấp và sản xuất, AIM-260 JATM mang đến bước nhảy vọt về tầm bắn và hiệu quả chiến đấu.

Lockheed Martin khẳng định tên lửa AIM-260 JATM mới có tầm hoạt động và khả năng tiêu diệt vượt trội so với các vũ khí không đối không hiện có, đủ sức đối phó với các tiêm kích và tên lửa tầm xa của đối thủ tiềm năng, đặc biệt là các hệ thống như PL-15 của Trung Quốc.

Tên lửa PL-15E và một số tên lửa khác tại triển lãm hàng không Chu Hải ở Trung Quốc năm 2021. Ảnh: China Arms

Việc giữ kích thước tương đương AIM-120 giúp tên lửa AIM-260 JATM có thể mang trong khoang vũ khí nội bộ của F-22 Raptor và F-35 Lightning II mà không làm ảnh hưởng đến tính năng tàng hình, đồng thời tương thích với nhiều loại máy bay khác như F-15 và F/A-18.

Về mặt công nghệ, tên lửa AIM-260 JATM được thiết kế như một tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn (beyond-visual-range) thế hệ mới với nhiều cải tiến then chốt.

Hệ thống đẩy sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn tiên tiến, cho phép chứa nhiều nhiên liệu hơn trong cùng thể tích nhờ thiết kế hạt nhiên liệu tối ưu, từ đó kéo dài đáng kể tầm bắn.

Các ước tính công khai cho thấy tầm hoạt động tối thiểu khoảng 200km (hơn 120 dặm), gấp khoảng 1,5 lần so với các biến thể AIM-120 gần đây, dù con số chính xác vẫn được bảo mật.

Tốc độ siêu thanh cao kết hợp với quỹ đạo linh hoạt giúp tên lửa AIM-260 JATM duy trì năng lượng tốt hơn trong giai đoạn cuối, tăng xác suất đánh trúng mục tiêu cơ động mạnh.

Một chiếc tiêm kích F/A-18F Super Hornet của Hải quân Mỹ được chụp lại khi đang mang tên lửa AIM-260 JATM trong một chuyến bay thử nghiệm tại Căn cứ Không quân Eglin ở bang Florida ngày 13/5. (Nguồn ảnh: Jonathan Tweedy/airandspaceforces.com)

Hệ thống dẫn đường của tên lửa AIM-260 JATM được cho là sử dụng đầu dò (seeker) đa chế độ tiên tiến, kết hợp radar chủ động với các cảm biến bổ sung để chống lại biện pháp đối phó điện tử và mồi bẫy của đối phương.

Khả năng này đặc biệt quan trọng trong môi trường chiến trường hiện đại, nơi các tiêm kích đối thủ trang bị hệ thống gây nhiễu mạnh và tên lửa tầm xa.

Đầu đạn nổ mảnh truyền thống nhưng được tối ưu hóa để tăng hiệu quả phá hủy. Việc phát triển dưới dạng chương trình tiếp cận đặc biệt (Special Access Program) khiến nhiều thông số kỹ thuật chi tiết vẫn chưa được công bố đầy đủ, song các chuyến bay thử nghiệm và hình ảnh thực tế xuất hiện từ tháng 5/2026 đã xác nhận tên lửa đang ở giai đoạn cuối trước khi triển khai rộng rãi.

Thỏa thuận khung mới không phải là hợp đồng đặt hàng cụ thể mà là tín hiệu dài hạn giúp Lockheed Martin và chuỗi cung ứng đầu tư mở rộng nhà máy, lực lượng lao động và hiệu suất sản xuất.

Mục tiêu là sẵn sàng cho các hợp đồng mua sắm nhiều năm trong tương lai, đồng thời hỗ trợ xuất khẩu cho đồng minh.

Khoang vũ khí trong của tiêm kích F-22. Bên phải là tên lửa AIM-120 AMRAAM. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ/Topwar

Việc Australia quyết định mua tên lửa AIM-260 JATM với giá trị khoảng 521 triệu USD (tương đương gần 736 triệu đô la Australia) cho thấy độ tin cậy và tầm quan trọng chiến lược của vũ khí này.

Không quân Hoàng gia Australia dự kiến tích hợp trước tiên trên F/A-18F Super Hornet, sau đó là F-35A và EA-18G Growler, tăng cường khả năng tương tác với Mỹ và nâng cao răn đe khu vực.

Sự xuất hiện công khai của tên lửa AIM-260 JATM đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đua tên lửa không đối không toàn cầu.

Với tầm bắn mở rộng, khả năng chống nhiễu cao và tương thích hoàn hảo với tiêm kích tàng hình, tên lửa AIM-260 JATM giúp Mỹ và đồng minh duy trì lợi thế tấn công từ khoảng cách an toàn hơn, giảm rủi ro đối đầu gần.

Trong bối cảnh các kho dự trữ đạn dược cần được bổ sung nhanh chóng, việc đẩy mạnh sản xuất tên lửa AIM-260 JATM không chỉ phục vụ nhu cầu nội địa mà còn củng cố mạng lưới phòng thủ chung của các quốc gia đồng minh.

(Theo breakingdefense.com, airandspaceforces.com, prnewswire.com, theaviationist.com)