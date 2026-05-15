Đài CNA dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 14/5 thống kê quân Nga đã phóng tới 1.567 UAV tấn công Ukraine kể từ ngày 13/5. Theo các quan chức Ukraine, ít nhất 27 người ở nước này đã thiệt mạng trong đợt không kích dữ dội, kéo dài 2 ngày của các lực lượng Moscow.

Các nhân viên cứu hộ Ukraine đang đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát ở Kiev sau một cuộc tấn công của UAV Nga ngày 14/5. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine

Cuối tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua với Ukraine “sắp đi đến hồi kết”.

Tuy nhiên, sau đợt không kích lớn chưa từng có bằng UAV của quân Nga trong 2 ngày vừa qua, Tổng thống Ukraine Zelensky tỏ ra không mấy lạc quan: "Đây chắc chắn không phải là hành động của những người tin xung đột sắp kết thúc. Điều quan trọng là các đối tác của Ukraine không được im lặng về cuộc tấn công này. Và điều quan trọng không kém là họ tiếp tục hỗ trợ bảo vệ bầu trời của chúng tôi”.

Theo ông Zelensky, tổng cộng 180 cơ sở ở Ukraine, bao gồm hơn 50 tòa nhà dân cư, đã bị tàn phá và Kiev là mục tiêu chính của các không kích từ đêm 13/5. Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine cho biết ít nhất 21 người ở thủ đô đã thiệt mạng và Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã tuyên bố ngày 15/5 là ngày quốc tang dành cho các nạn nhân.

Hơn 1.500 nhân viên cứu hộ đã được triển khai trên khắp Ukraine để xử lý hậu quả của đợt không kích lớn chưa từng có của UAV đối phương.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tin cuộc tấn công diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thăm Trung Quốc cho thấy Nga “muốn tiếp tục giao tranh bất chấp nỗ lực hòa giải của Washington”. Ông Sybiha cho rằng các đồng minh và đối tác của Kiev cần gây áp lực với Moscow để chấm dứt xung đột.

"Tôi chắc chắn rằng các nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc có đủ đòn bẩy đối với Moscow để yêu cầu Tổng thống Putin cuối cùng chấm dứt xung đột", Ngoại trưởng Ukraine viết trên mạng xã hội X.

Hiện phía Nga chưa có bất kỳ bình luận nào về các thông tin và cáo buộc trên của nhà chức trách Ukraine.