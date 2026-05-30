Theo đoạn video được hãng thông tấn TASS dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga, camera trang bị trên UAV cảm tử Geran-2 đang theo dõi hướng di chuyển của chiếc USV Sargan Ukraine tại Biển Đen. Chỉ vài giây sau, UAV Geran đã lao nhanh vào khí tài đối phương. Cú va chạm đã khiến chiếc USV bốc cháy.

Khoảnh khắc UAV Geran-2 lao vào USV Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hiện chưa rõ thời gian và địa điểm chính xác cuộc tấn công diễn ra.

Chuyên trang Army Recognition cho hay, Geran-2 là UAV được công ty JSC Alabuga của Nga chế tạo dựa trên mẫu Shahed-136 xuất xứ từ Iran. So với UAV cảm tử Lancet, Geran có trọng lượng lớn hơn nhiều, tối đa có thể đạt 240kg; dài 3,5m; sải cánh 2,5m. Phần đầu đạn mà Geran-2 có thể mang nặng từ 52-90kg.

UAV Geran-2. Ảnh: TASS

Geran-2 sử dụng động cơ MD-550, có thể giúp loại UAV này đạt tốc độ tối đa 185 km/h khi bay, với tầm hoạt động tối đa có thể lên tới 2.500km.

Không chỉ nhắm mục tiêu vào các khí tài quân sự, Geran-2 từng đóng vai trò lớn trong đợt tấn công hồi tháng 10/2022 của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine. Theo thống kê từ lực lượng vũ trang Kiev, quân Moscow “đã sử dụng 46 UAV Geran-2 trong ngày 6/10, 24 chiếc trong ngày 10/10 và 47 chiếc trong ngày 17/10”.