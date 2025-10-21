Hãng tin Bloomberg trích dẫn nguồn tin cho hay, trong cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO diễn ra vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto tuyên bố nước này sẵn sàng tham gia cơ chế PURL.

“Ban đầu, Italia phản đối việc tham gia chương trình PURL vì nước này cho rằng vẫn còn nhiều cách khác để mua vũ khí cho Ukraine. Việc thay đổi lập trường một phần xuất phát từ lo ngại Italia có thể bị gạt ra ngoài lề, nếu chương trình PURL bị một số đồng minh chi phối”, nguồn tin kể.

Lính cứu hỏa Ukraine cố gắng dập tắt đám cháy sau đòn không kích của Nga vào tỉnh Sumy. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine

Việc tìm kiếm các nguồn tài trợ mới cho Kiev ngày càng trở nên cấp bách, khi cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm qua. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn vào mùa hè năm nay, khi Mỹ thông báo sẽ không còn trực tiếp chi trả cho vũ khí viện trợ cho Ukraine, khiến các đồng minh châu Âu phải tìm kiếm phương thức hỗ trợ thay thế.

Tuần trước, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte thông báo, hơn một nửa trong số 32 nước thành viên trong liên minh quân sự NATO đã đồng ý phân bổ ngân sách để giúp Ukraine mua vũ khí do Mỹ sản xuất thông qua cơ chế PURL. Tuy nhiên, tính đến tháng 9, Ukraine mới chỉ huy động được khoảng 2 tỷ USD từ 6 quốc gia. Con số này ít hơn nhiều so với nhu cầu thực tế, giữa lúc Nga gia tăng tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine.

Italia đã cung cấp ít nhất 10 gói viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng thông tin chi tiết thiết bị chuyển giao vẫn được giữ bí mật. Theo nguồn tin của Bloomberg, Rome đã gửi cho Kiev các hệ thống phòng không bao gồm một khẩu đội SAMP/T.

Chương trình PURL là sáng kiến do Mỹ và NATO phối hợp nhằm cho phép Ukraine trực tiếp mua vũ khí do Mỹ sản xuất, gồm cả các hệ thống phòng không như Patriot, bằng nguồn ngân sách chủ yếu được các đối tác châu Âu đóng góp.

Truyền thông đưa tin, những nước chưa tham gia chương trình PURL đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn để buộc phải tham gia.