Theo nguồn tin Nhà Trắng chia sẻ với hãng đài CNN, cuộc gặp dự kiến ​​giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã bị hoãn, ít nhất trong thời điểm hiện tại.

Trước đó, ngày 23/10 được xem là thời điểm có thể diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao cấp cao Nga - Mỹ. Sự kiện được cho để chuẩn bị cho cuộc gặp mới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Budapest của Hungary.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ gặp mặt ở Alaska hồi tháng 8. Ảnh: New York Times

Lý do cụ thể khiến cuộc gặp giữa ông Rubio và ông Lavrov bị hoãn chưa được công bố. Tuy nhiên, một nguồn tin giấu tên cho hay, chuyện này liên quan tới quan điểm rất khác biệt giữa các ngoại trưởng Nga và Mỹ về việc chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.

Theo nguồn tin, cuộc trao đổi gần đây giữa ông Rubio và ông Lavrov cho thấy phía Nga vẫn chưa giảm bớt đáng kể các yêu cầu đưa ra. Do đó, Ngoại trưởng Mỹ khó có thể đề xuất tiếp tục kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin. Các nguồn tin khác nói thêm, Ngoại trưởng Mỹ cũng có thể sẽ trao đổi lại với người đồng cấp Nga trong tuần này.

Trước đó, ngày 16/10 là lần đầu tiên ông Trump điện đàm với ông Putin sau gần 2 tháng diễn ra hội nghị thượng đỉnh ở Alaska. Sau cuộc trò chuyện, ông Trump đã nhắc tới khả năng tiến hành hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga tại Budapest. Nếu sự kiện diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên Tổng thống Putin xuất hiện tại thủ đô của một nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.

Cuộc gọi diễn ra trước chuyến thăm Washington của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để gặp ông Trump. Mục đích chính của chuyến đi là thuyết phục Mỹ cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Kiev.