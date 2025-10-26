Trong thông cáo đăng tải trên mạng xã hội Facebook hôm nay (26/10), Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận, nhiều đơn vị phòng thủ của nước này tại Pokrovsk đang thực hiện những biện pháp toàn diện mỗi ngày để ổn định tình hình "khi đối mặt với các cuộc tấn công liên tiếp của quân đội Nga".

Một binh sĩ Ukraine. Ảnh: Lực lượng vũ trang Ukraine/Militarnyi

Tờ RBC Ukraine trích dẫn thông cáo cho hay: “Các đơn vị của đối phương đã xâm nhập vào Pokrovsk bằng những nhóm lính nhỏ. Theo ước tính của chúng tôi, có khoảng 200 binh sĩ đối phương có mặt tại đó. Ở Pokrovsk, các cuộc giao tranh bằng vũ khí cầm tay đang diễn ra, trong khi những đơn vị điều khiển máy bay không người lái (UAV) hoạt động liên tục. Các cụm quân phòng thủ Ukraine đang tìm kiếm, tiêu diệt hoặc bắt giữ binh sĩ đối phương. Giao tranh đang diễn ra dữ dội”.

Nhà chức trách Ukraine sau đó khẳng định, các lực lượng phòng thủ của Kiev trong những ngày qua đã giành lại quyền kiểm soát 2 làng Kucheriv Yar và Sukhetske thuộc mặt trận Dobropillia, cách thành phố Pokrovsk khoảng 30km về phía bắc.

Theo bản đồ cập nhật tình hình chiến sự của trang Deep State hôm nay (26/10), vùng xanh lam, tức nơi quân Ukraine kiểm soát, đang bao trùm 2 làng Kucheriv Yar và Sukhetske. Trong khi đó, ở Pokrovsk, vùng xám, tức khu vực nổ ra giao tranh giữa quân Nga và lực lượng phòng thủ Ukraine, đã lan vào trung tâm thành phố.

Ngược lại, các chỉ huy quân đội Nga báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng, các lực lượng Moscow “đang bao vây tới 5.000 quân Ukraine ở hướng Kupyansk và khoảng 5.500 binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk”.