Hãng tin RT dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Tổng thống Putin ngày 26/10 đã có cuộc gặp với Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov và các chỉ huy quân sự cấp cao Nga. Tại sự kiện, ông Putin đã nghe báo cáo tóm tắt về tình hình trên tiền tuyến.

"Quân Nga đang bao vây tới 5.000 quân Ukraine ở hướng Kupyansk và khoảng 5.500 binh sĩ Ukraine ở hướng Krasnoarmeysk", ông Peskov nói.

Tổng thống Vladimir Putin tới thăm sở chỉ huy của quân đội Nga. Ảnh: RT

Thành phố Kupyansk thuộc vùng Kharkiv của Ukraine. Trong khi đó, thành phố Krasnoarmeysk thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, miền đông Ukraine.

Quân đội Nga cho biết thêm, các lực lượng nước này cũng đã giành quyền kiểm soát một cửa khẩu qua sông Oskol, cắt đứt đường di chuyển của quân đối phương. Hiện quân đội Nga đang hoàn tất việc thâu tóm kiểm soát Yampol, trong khi giành quyền kiểm soát 70% khu vực Volchansk gần đó.

Tổng cộng 31 tiểu đoàn Ukraine đã bị bao vây tại khu vực Krasnoarmeysk và Dimitrov. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã chúc mừng quân đội Nga về những bước tiến đạt được ở Kupyansk và những thành tựu trong các nhiệm vụ chiến đấu tại nhiều khu vực khác.

Trong cuộc họp, ông Putin đã chỉ đạo cần có các biện pháp nhằm đảm bảo binh lính Ukraine bị bao vây sẽ đầu hàng và giảm thiểu thương vong. Lãnh đạo Điện Kremlin nhấn mạnh, quân đội Nga luôn thể hiện lòng khoan dung với đối phương và điều này phải tiếp tục được thực hiện.

Ông Putin cũng kêu gọi các chỉ huy Nga "làm mọi thứ" trong khả năng để đảm bảo an toàn cho dân thường trong các khu vực bị bao vây, bởi theo ông, phía Ukraine "đang dùng dân thường làm lá chắn sống". Ông Putin lưu ý, quân đội Nga cần tiếp tục hoạt động quân sự "theo kế hoạch do Bộ Tổng tham mưu xây dựng" và khẳng định sự an toàn của quân nhân Nga phải được ưu tiên hàng đầu.

Tại sự kiện, Tổng Tham mưu trưởng Gerasimov thông báo, tên lửa hạt nhân tầm xa không giới hạn mới của Nga Burevestnik có thể vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa. Trong vụ thử nghiệm diễn ra vào ngày 21/10, tên lửa Burevestnik đã hoàn thành chuyến bay kéo dài nhiều giờ và di chuyển 14.000km. Ông Gerasimov nhấn mạnh, đây chưa phải là giới hạn tầm bắn của tên lửa mới.

"Các đặc tính kỹ thuật của Burevestnik cho phép tên lửa này có khả năng tấn công những mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt ở mọi khoảng cách với độ chính xác cao", ông Gerasimov nói.

Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh thử nghiệm tên lửa Burevestnik. Ảnh: Sputnik

Cũng theo Tổng Tham mưu trưởng Nga, "trong cuộc thử nghiệm, tên lửa đã thực hiện thành công tất cả các động tác cơ động theo phương thẳng đứng và phương ngang được chỉ định, chứng tỏ khả năng vượt trội trong việc né tránh các hệ thống phòng không và tên lửa của đối phương”.

Burevestnik là tên lửa hành trình chiến lược vận hành bằng năng lượng hạt nhân, có tầm bắn không giới hạn và được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao như boongke kiên cố. Các radar thông thường không thể phát hiện tên lửa Burevestnik.

Ông Putin lần đầu tiên tiết lộ về quá trình phát triển Burevestnik vào năm 2018. Ông mô tả các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện thời khó có khả năng ngăn chặn tên lửa mới của Nga.

Tại cuộc họp ngày 26/10, Tổng thống Nga nhắc lại rằng Burevestnik là "một sản phẩm độc đáo mà không ai trên thế giới có được", nhưng Moscow "vẫn còn rất nhiều việc phải làm" trước khi đưa tên lửa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.