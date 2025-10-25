Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/10 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh cường kích Su-34 của nước này tập kích một trung tâm điều khiển UAV của Ukraine trên tiền tuyến.

"Các phi công thuộc Nhóm tác chiến miền Đông đã dùng bom dẫn đường để tấn công chính xác mục tiêu được chỉ định. Máy bay Su-34 sau đó đã trở lại căn cứ an toàn", phía Nga cho biết.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay của nước này đã tập kích nhiều vị trí tập trung nhân lực và khí tài của Ukraine trong tuần qua, bao gồm cả một bệ phóng của tên lửa Neptune.

Máy bay Su-34 Nga ném bom trung tâm điều khiển UAV của Ukraine. Video: Zvezda

Su-34 là tiêm kích thế hệ thứ 4 của Nga, được phát triển từ những năm 1980 và bắt đầu biên chế phục vụ trong quân đội từ năm 2014. Nhà sản xuất đã trang bị cho Su-34 các công nghệ và vũ khí hiện đại tương tự như những máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga.

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Su-34 là lựa chọn hàng đầu của Nga trong các chiến dịch không kích, thường xuyên xuất hiện trong các đoạn video tấn công dữ dội vào lực lượng Ukraine và phương Tây. Cường kích này có khả năng mang bom lượn FAB-3000 nặng 3 tấn, đầu đạn nhiệt áp, cùng nhiều loại tên lửa đối đất khác nhau.