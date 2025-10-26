Theo tờ Pravda, đây là chia sẻ hôm 25/10 của ông Zelensky trên mạng xã hội X kèm theo đoạn video về chuyến đi tới Thụy Điển và lần ngồi thử trong khoang lái tiêm kích JAS 39 Gripen.

“Với sự hỗ trợ của Thụy Điển, Ukraine sẽ tăng đáng kể số lượng máy bay chiến đấu. Đây là một nhiệm vụ đầy tham vọng và cần phải hoàn thành. Một bước tiến lịch sử đã được thực hiện, một thỏa thuận với Thụy Điển về chiến đấu cơ Gripen và đó là lựa chọn đúng đắn. Ukraine kỳ vọng nhận được 150 chiếc và những chiếc đầu tiên dự kiến ​​sẽ được bàn giao vào năm tới”, Tổng thống Ukraine cho hay.

Video: Volodymyr Zelensky/X

Cũng theo ông Zelensky, Gripen là một phần trong các đảm bảo an ninh trong tương lai và đây là thỏa thuận không quân quan trọng nhất Ukraine từng ký kết.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson mới đây cũng công bố ý định bán 100 - 150 máy bay Gripen E cho Kiev. Theo ông Kristersson, Thụy Điển sẽ bắt đầu chuyển giao tiêm kích Gripen cho Ukraine trong vòng 3 năm.

Không quân Ukraine đánh giá Gripen có giá thành thấp hơn so với các tiêm kích cùng loại, chi phí bảo trì rẻ hơn và tích hợp dễ dàng hơn vào hệ thống không quân của Ukraine.

Tiêm kích Gripen E/F do hãng Saab của Thụy Điển phát triển và là một trong những máy bay chiến đấu đa nhiệm tiên tiến nhất hiện nay, nổi bật với công nghệ hiện đại, tính linh hoạt và khả năng tác chiến vượt trội.

Điểm nổi bật là khả năng cất/hạ cánh trên đường băng ngắn (STOL), cho phép Gripen hoạt động từ các đường băng tạm thời, thậm chí là đường cao tốc. Máy bay được trang bị một loạt vũ khí hiện đại, phù hợp cho cả nhiệm vụ không chiến và tấn công mặt đất.