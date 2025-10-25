Theo Pravda, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 25/10 đã tiết lộ về tổng số tên lửa mà Nga đã phóng vào các vùng lãnh thổ Ukraine kể từ đầu năm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có thêm nhiều hệ thống phòng không.

"Tính từ đầu năm 2025 đến tháng 10, quân đội Nga đã phóng tổng cộng 770 tên lửa hành trình và 50 tên lửa siêu thanh vào Ukraine. Những cuộc tấn công như vậy là nguyên nhân khiến chúng tôi luôn tập trung vào các hệ thống Patriot", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng các đối tác phương Tây cần thực hiện những điều đã thảo luận và tiếp tục hợp tác với Kiev.

"Không một quốc gia nào nên bị bỏ lại một mình trước những cuộc không kích như vậy. Phương Tây có các hệ thống cần thiết và họ có thể giúp bảo vệ Ukraine", ông Zelensky nói.

Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Theo báo cáo của quân đội Ukraine, Nga đã phóng 9 tên lửa Iskander-M và 62 UAV vào các vùng lãnh thổ của nước này trong 24h qua. Lực lượng phòng không của Kiev đã đánh chặn thành công 4 tên lửa vào 50 UAV trong số này. Tuy vậy, đợt không kích của Nga vẫn gây ra tình trạng mất điện tại một số khu vực ở vùng Kharkiv.

Tổng thư ký NATO nói Nga sắp "cạn tiền"

Tờ Telegraph ngày 25/10 cho biết, Tổng thư ký NATO Mark Rutte mới đây đã nhận định rằng chiến lược của Nga trên tiền tuyến đang không hiệu quả, nhấn mạnh rằng Moscow "phải trả cái giá quá đắt cho những bước tiến nhỏ".

"Diễn biến trên tiền tuyến cho thấy sự hỗ trợ của chúng ta dành cho Ukraine đang phát huy hiệu quả, Nga đang không có lợi thế. Nếu Moscow giành thêm được lãnh thổ, thì đó là những thắng lợi nhỏ với cái giá khổng lồ. Thời gian đang chống lại Nga, họ đang dần cạn kiệt tiền bạc, binh lính và cả chiến thuật", ông Rutte cho biết.

Theo lãnh đạo NATO, hiện là thời điểm thích hợp để gia tăng sức ép nhằm buộc Nga hướng tới một nền hòa bình công bằng. Ông Rutte cũng hoan nghênh các tuyên bố mới đây của châu Âu và Canada về việc cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Kiev, cũng như việc thông qua gói trừng phạt thứ 19 với Moscow.