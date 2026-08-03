Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/8 đã xác nhận việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov làm Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine.

"Ngoài nhiệm vụ mới, ông Umerov sẽ tiếp tục điều phối các chương trình liên quan đến máy bay không người lái (UAV), đồng thời tham gia vào các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Ông ấy có đủ năng lực để xử lý đồng thời các vấn đề này", ông Zelensky cho biết.

Cũng theo Tổng thống Zelensky, cựu Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko sẽ kế nhiệm ông Umerov giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia. Các quyết định trên nằm trong đợt cải tổ lớn của chính phủ Ukraine do ông Zelensky khởi xướng từ tháng 7.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov. Ảnh: X/@rustem_umerov

Ông Umerov từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ tháng 9/2023 đến tháng 7/2025 và đang là trưởng đoàn đàm phán của Ukraine trong cơ chế đối thoại 3 bên với Nga và Mỹ, dù tiến trình này đã đình trệ từ tháng 2. Bên cạnh đó, ông cũng là người phụ trách thúc đẩy thỏa thuận hợp tác quốc phòng với các đối tác Trung Đông.

Nga kiểm soát thêm 2 khu định cư ở Kharkiv

Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/8 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát 2 khu định cư Bely Kolodez và Ustinovka ở Kharkiv.

"Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phương Bắc đã thành công đẩy lùi đối thủ ra khỏi Bely Kolodez và Ustinovka. Trong quá trình giao tranh, quân đội Nga đã khiến Ukraine tổn thất 155 binh lính, 2 xe bọc thép, 3 hệ thống pháo binh, 3 hệ thống tác chiến điện tử và 19 phương tiện cơ giới", phía Nga cho biết.

Nga phá âm mưu khủng bố ở Pyatigorsk

Theo TASS, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 3/8 đã ngăn chặn một âm mưu tấn công khủng bố nhắm vào khu vực gần trụ sở viện kiểm sát tại thành phố Pyatigorsk, miền nam nước Nga.

"Nghi phạm sinh năm 2001, được cho là thành viên của một tổ chức khủng bố quốc tế bị cấm hoạt động tại Nga. Người này bị cáo buộc lên kế hoạch kích hoạt từ xa một thiết bị nổ gần trụ sở viện kiểm sát ở Pyatigorsk", báo cáo của FSB nêu rõ.

Cũng theo FSB, nghi phạm dự định sẽ sang Syria nêu kế hoạch khủng bố diễn ra trót lọt. Trong quá trình khám xét nơi ở của nghi phạm, lực lượng chức năng đã thu giữ được các linh kiện, hóa chất và mảnh kim loại dùng cho việc chế tạo thiết bị nổ.