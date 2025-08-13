Trả lời phỏng vấn tờ Kyiv Independent hôm 12/8, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố các đơn vị Kiev ở tỉnh Donetsk đang thực hiện nhiều “biện pháp hiệu quả” để ngăn quân Nga tiến sâu hơn ở hai mặt trận Dobropillia và Pokrovsk.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

“Đối phương tập trung hơn 110.000 binh sĩ ở khu vực Pokrovsk với ý định vượt qua các tuyến phòng thủ của Ukraine bằng chiến thuật điều động nhiều nhóm lính nhỏ tập kích các vị trí của binh sĩ Kiev. Những đơn vị của chúng tôi đang tham gia vào nhiều cuộc giao tranh dữ dội chống lại lực lượng đối phương áp đảo. Các nhóm lính Nga đã tiến vào nhiều khu định cư ở Donetsk như Vesele, Vilne, Rubizhne và Kucheriv Yar”, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay.

Theo bản đồ cập nhật từ trang Deep State của Ukraine, quân đội Nga trong 5 ngày từ 6 -11/8 đã đạt được bước tiến lớn ở phía bắc mặt trận Pokrovsk – Myrnohrad. Hiện phía Nga đang tổ chức 2 mũi tấn công nhằm vào các khu định cư Vesele và Zolotyi Kolodiaz.

Ảnh: Deep State của Ukraine

Ở một diễn biến khác, trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định quân đội nước này sẽ không rời khỏi vùng Donbass.

“Chúng tôi sẽ không rời vùng Donbass. Chúng tôi không thể làm vậy. Nơi đó là một ‘nền tảng’ cho các cuộc tấn công của Nga trong tương lai nhằm vào hai tỉnh Dnipropetrovsk và Kharkiv”, ông Zelensky nói.

Khi được hỏi về những cơ hội để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine thông qua đàm phán, Tổng thống Zelensky khẳng định sẽ cần 3 cuộc gặp ở cấp lãnh đạo, trong đó gồm 2 cuộc gặp song phương và một cuộc gặp 3 bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga.