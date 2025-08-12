Lính Ukraine. Ảnh: Global Images

Đài RT dẫn lời ông Krotevich nói, tiền tuyến giữa Pokrovsk, thành phố lớn nhất do Ukraine kiểm soát ở phía tây nam Donetsk và Konstantinovka, một thành trì lớn cách Pokrovsk khoảng 45km về phía đông bắc, trên thực tế đã không còn tồn tại.

Trong một lá thư ngỏ gửi tới Tổng thống Ukraine trên mạng xã hội X hôm 11/8, cựu chỉ huy này viết: "Thành thật mà nói, tôi không biết chính xác ông đã nghe được những gì nhưng tôi có thể cho ông biết: Tuyến Pokrovsk - Konstantinovka là một mớ hỗn độn và tình trạng đó đã xảy ra trong một thời gian dài, mỗi ngày càng rối ren hơn".

Theo ông Krotevich, thành phố Pokrovsk đã bị quân Nga bao vây, trong khi Konstantinovka đang đối mặt với tình trạng bán bao vây.

Cựu chỉ huy lữ đoàn Azov đã chia sẻ một bản đồ được cho là thể hiện tình hình trong khu vực, xác nhận các báo cáo trên phương tiện truyền thông về một cuộc đột phá lớn của Nga ở phía bắc Pokrovsk trước đó cùng ngày.

Ông Krotevich nói thêm: "Vấn đề mang tính hệ thống bắt đầu với việc lực lượng dự bị suy yếu, các đơn vị bị phân mảnh trên khắp tiền tuyến, báo cáo về việc giành lại một ngôi làng được tung hô là chiến thắng, bất chấp thất bại của các hướng tác chiến". Ông đồng thời cáo buộc một bộ phận lãnh đạo quân đội Ukraine hoàn toàn thiếu tầm nhìn chiến lược, thậm chí là tác chiến trên chiến trường.

Taras Chmut, người đứng đầu tổ chức từ thiện ủng hộ quân đội Ukraine có tên "Come Back Alive" cũng đưa ra một thông điệp tương tự. Ông Chmut cho rằng cuộc khủng hoảng ở Donbass đã âm ỉ khoảng một năm rưỡi, đồng thời dự đoán quân đội Ukraine sắp mất hàng chục, thậm chí hàng trăm km2 đất mỗi ngày. "Đầu tiên, chúng ta thất bại ở cấp trung đội. Sau đó là đại đội. Rồi đến lượt tiểu đoàn", ông Chmut nhấn mạnh.