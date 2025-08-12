Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong một cuộc tiếp xúc với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA

Theo hãng tin BBC và báo The Guardian, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 11/8, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố: "Nga đang kiểm soát một phần đáng kể lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi sẽ cố gắng giành lại một số lãnh thổ cho Ukraine".

Người đứng đầu nước Mỹ cũng bày tỏ thất vọng với việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt ra các điều kiện cho một thỏa thuận tiềm năng như vậy. Ông Zelensky cho rằng, Ukraine phải tổ chức trưng cầu dân ý toàn quốc về bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào liên quan tới việc công nhận quyền kiểm soát của Nga với lãnh thổ các lực lượng Moscow đang nắm giữ trong xung đột.

Tổng thống Trump thông báo về cuộc gặp với người đồng cấp Nga Putin cuối tuần trước, đúng vào ngày cuối cùng ông tự đặt ra để Nga phải đồng ý ngừng bắn hoặc đối mặt với các lệnh trừng phạt bổ sung của Mỹ.

Lãnh đạo Nhà Trắng tuyên bố, ông có thể biết cuộc gặp có thể đạt tiến triển hay không chỉ trong vòng 2 phút, sau khi gặp Tổng thống Nga Putin. Ông Trump một lần nữa cảnh báo sẽ có một số giao dịch, "thay đổi về lãnh thổ" giữa Nga và Ukraine. Đây không phải lần đầu tiên ông đề cập tới cụm từ này, dù vẫn chưa rõ Moscow sẽ nhượng lại vùng đất nào cho Kiev.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm, ông sẽ cập nhật tình hình cho các nhà lãnh đạo châu Âu nếu ông Putin đề xuất một thỏa thuận công bằng trong các cuộc đàm phán. Ông Trump nhấn mạnh sẽ chia sẻ với Tổng thống Ukraine trước vì sự tôn trọng.

Theo Tổng thống Mỹ, dù hòa hợp với ông Zelensky, nhưng ông rất bất đồng quan điểm với những gì ông Zelensky đã làm. Trước đây, ông Trump từng đổ lỗi cho người đồng cấp Ukraine về cuộc xung đột giữa nước này với Nga. Ông Trump nhấn mạnh, một cuộc gặp trong tương lai có thể gồm cả ông Zelensky và có thể là một cuộc họp 3 bên của các nhà lãnh đạo Mỹ - Nga - Ukraine.

Đáp lại tin tức về hội nghị thượng đỉnh Alaska, ông Zelensky cho biết, bất kỳ thỏa thuận nào không có sự tham gia của Kiev sẽ đồng nghĩa với "những quyết định chết". Ông Zelensky dự kiến sẽ tham dự một cuộc họp trực tuyến với Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ cùng các nhà lãnh đạo EU vào ngày 13/8.

Cuộc gặp Trump - Putin liệu có chấm dứt ngay xung đột ở Ukraine? Ba vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine đã diễn ra nhưng không thể đưa hai bên tiến gần hơn tới hòa bình. Tổng thống Mỹ Trump hiện hy vọng có thể tự mình giải quyết tình hình và mang tới một thỏa thuận ngừng bắn.