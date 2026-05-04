Tạp chí quân sự Military Watch ngày 3/5 đưa tin, truyền thông nhà nước Triều Tiên mới đây đã công bố hình ảnh xác nhận việc Bình Nhưỡng trưng bày một số xe tăng xuất xứ NATO bị thu giữ khi quân đội Triều Tiên được triển khai tới vùng biên giới Kursk của Nga để hỗ trợ các lực lượng Moscow đẩy lùi cuộc đột kích của Ukraine hồi cuối năm 2024.

Các khí tài được trưng bày bao gồm ít nhất 1 xe tăng Leopard 2A4 và 1 xe tăng M1A1 Abrams, vốn là những loại xe tăng chiến đấu chủ lực then chốt do phương Tây gửi cho Kiev. Hiện chưa rõ các xe tăng NATO được trưng bày tại Triều Tiên là do lực lượng nước này trực tiếp thu giữ hay do quân đội Nga thu được rồi chuyển giao như một cử chỉ cảm ơn.

Xe tăng Leopard 2A4 được trưng bày tại Triều Tiên. Ảnh: Military Watch

Theo giới quan sát, việc quân đội Triều Tiên xuất hiện ở Kursk đã giúp Bình Nhưỡng tiếp cận trực tiếp với thông tin tình báo về trang bị của NATO. Ngoài ra, việc nghiên cứu chi tiết các điểm yếu của xe tăng phương Tây như giáp bảo vệ, hệ thống cảm biến hay khả năng cơ động có thể ảnh hưởng đến học thuyết chống tăng của Triều Tiên trong thời gian tới.

Các xe tăng Leopard 2A4 và M1 Abrams được trưng bày tại Triều Tiên. Ảnh: Military Watch

Trên thực tế, hiệu quả của các dòng xe tăng chủ lực phương Tây trong tác chiến cường độ cao đang ngày càng bị nghi ngờ khi chúng liên tục chịu tổn thất lớn trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tính đến đầu tháng 6/2025, quân đội Ukraine được cho đã mất khoảng 87% số xe tăng M1 Abrams được viện trợ. Trước đó, từ tháng 6/2023, các xe tăng Leopard 2 cũng ghi nhận mức thiệt hại cao trong thời gian ngắn.

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, năng lực phát triển xe tăng của Triều Tiên đã được cải thiện đáng kể, khi xe tăng Chonma-20 được đánh giá đã đạt mức gần ngang với các thiết kế mới của Hàn Quốc và Trung Quốc. Vì lẽ đó, việc có thể nghiên cứu các xe tăng xuất xứ NATO sẽ giúp Bình Nhưỡng nhanh chóng phát triển xe tăng thế hệ mới.