Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố hôm 29/7 của quân Nga cho biết: “Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải video về các cuộc không kích bằng bom FAB-500 trang bị module UMPK nhằm vào điểm kiểm soát của Lữ đoàn cơ giới biệt lập số 144 của Ukraine tại làng Tiahynka ở tỉnh Kherson và vị trí triển khai binh sĩ tạm thời của Lữ đoàn cơ giới số 159 của Ukraine ở khu định cư Vasylivka thuộc tỉnh đông bắc Kharkiv”.

Khoảnh khắc các quả bom FAB-500 rơi xuống vị trí quân Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Theo quân đội Nga, các khí tài bay trinh sát của Moscow “thông qua quan sát thời gian thực” đã xác nhận những mục tiêu quân sự của Ukraine bị phá hủy hoàn toàn.

FAB-500 là loại bom do Liên Xô phát triển từ thập niên 1950. Phiên bản hiện nay trong biên chế của quân đội Nga là FAB-500 M-62, nặng 500kg, dài 2,47m và có đường kính 0,4m. Theo thông tin tình báo do Không quân Ukraine công bố vào tháng 4/2023, khi được lắp bộ module UMPK, bom FAB-500 sẽ có tầm hoạt động 70km.