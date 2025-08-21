Ông Trump nhiều lần cho rằng căng thẳng toàn cầu lên đến đỉnh điểm, khi quan hệ giữa Moscow và Washington rơi xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Trump cũng cáo buộc người tiền nhiệm đã kích động cuộc xung đột Nga - Ukraine bằng cách ủng hộ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine, bất chấp những lo ngại chính đáng của Moscow.

Theo hãng tin RT, trong chương trình podcast phát sóng hôm 20/8, Tổng thống Trump cho hay, kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào đầu năm nay, cuộc xung đột ở Ukraine đã “dữ dội" và "có chiều hướng tiến đến Thế chiến thứ 3". Song, theo lãnh đạo Nhà Trắng, "giờ đây các bạn sẽ không còn phải lo lắng về điều đó nữa". Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận hiện vẫn phải xem cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ kết thúc như thế nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Times

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng Một, ông Trump đã có cách tiếp cận với Nga hoàn toàn khác biệt so với ông Biden. Cụ thể, ông Trump đã mở lại các kênh ngoại giao cấp cao với Moscow và liên lạc trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hôm 15/8, ông Trump đã tiến hành họp thượng đỉnh với ông Putin tại Alaska. Đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022. Tới ngày 18/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã đến Washington để nhóm họp với ông Trump.

Ông Trump mô tả cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Putin là "rất hiệu quả" và cuộc gặp đã giúp việc giải quyết xung đột ở Ukraine trở nên thực tế hơn.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng cho biết đã có "ánh sáng cuối đường hầm và cơ hội cho một nền hòa bình lâu dài" ở Ukraine. Giới chức Mỹ nhấn mạnh quá trình này sẽ mất thời gian, nhưng khẳng định đã đạt tiến triển.

Lâu nay, Nga cáo buộc xung đột ở Ukraine là "cuộc chiến ủy nhiệm" do phương Tây tiến hành. Moscow cho rằng NATO tìm cách leo thang căng thẳng và cảnh báo việc triển khai quân đội phương Tây tại Ukraine có nguy cơ dẫn tới thế chiến. Trong khi đó, các quan chức Nga bao gồm cả Tổng thống Putin đã nhiều lần ca ngợi mong muốn "chân thành" của ông Trump về việc đạt được hòa bình ở Ukraine.