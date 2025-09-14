Tờ Ukrinform dẫn thông cáo từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine viết rằng, quân đội Nga những ngày qua đã sử dụng các đường ống nằm quanh địa phận Kupiansk để thực hiện cuộc xâm nhập vào thành phố này.

Các binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

“Có một số đường ống chạy qua địa phận thành phố Kupiansk. Có 3/4 đường ống đó bị hư hại trong khi lối ra của đường ống còn lại đã nằm trong tay các lực lượng Ukraine. Bên trong thành phố, nhiều hoạt động ‘phản phá hoại’ đang được thực hiện, trong khi các nhiệm vụ tìm và diệt diễn ra xung quanh Kupiansk”, một đoạn trích trong thông cáo viết.

Theo bản đồ cập nhật từ trang Deep State của Ukraine, quân đội Nga hiện kiểm soát một phần khu vực phía bắc Kupiansk và tổ chức một mũi tấn công nhằm vào vùng phía tây thành phố này. Khu vực tây bắc Kupiansk hiện nằm trong vùng xám tức nơi nổ ra giao tranh giữa lực lượng phòng thủ Kiev và binh sĩ của Moscow.

Ảnh: Deep State của Ukraine

Nga bị tố để UAV xâm nhập Romania

Trong thông cáo viết trên mạng xã hội X hôm 13/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố một máy bay không người lái (UAV) của Nga đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ Romania trong hơn 50 phút.

“Hôm nay, quân đội Romania đã điều động máy bay chiến đấu do có một UAV xâm nhập không phận nước này. Theo dữ liệu hiện tại, khí tài Nga đã xâm nhập vào lãnh thổ Romania khoảng 10km và hoạt động trong không phận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khoảng 50 phút”, ông Zelensky viết.

Hiện phía Nga chưa bình luận về nội dung cáo buộc trên.

Theo trang tin Pravda.com.ua, tuyên bố trên của Tổng thống Ukraine được đưa ra chỉ vài ngày sau vụ một UAV nghi của Nga đã xâm nhập vào không phận Ba Lan, một nước thành viên khác trong khối NATO.