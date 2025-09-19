Theo hãng tin RT, đây là tuyên bố vào hôm nay (19/9) của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Bà Zakharova nhấn mạnh, lời cáo buộc diễn ra theo mô hình quen thuộc, và Nga một lần nữa bị đổ lỗi mà không có bất kỳ cuộc điều tra hay bằng chứng nào được đưa ra. Bà nói thêm, Warsaw đã từ chối đề xuất tham vấn của Moscow, và bác bỏ những thông tin do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

“Đây rõ ràng là một yếu tố khác trong chiến dịch thông tin quy mô lớn nhằm bôi nhọ Nga, huy động thêm sự ủng hộ cho chính quyền Kiev, và nỗ lực phá hoại tiến tới giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Ukraine”, bà Zakharova cho hay.

Trước đó, giới chức Ba Lan tuyên bố 19 UAV Nga đã xâm phạm không phận nước này hôm 10/9. Ba Lan xem vụ việc là hành động khiêu khích có chủ đích nhằm thử phản ứng của NATO. Một số chính phủ Tây Âu đã triệu tập các nhà ngoại giao Nga để phản đối, trong khi NATO cũng công bố các biện pháp quân sự bổ sung.

Về phần mình, Nga khẳng định đây là những UAV được sử dụng trong cuộc không kích chống lại những mục tiêu quân sự ở Ukraine, và không đủ tầm bay tới lãnh thổ Ba Lan.

Ngoài ra, bà Zakharova còn nhắc tới “liên minh UAV” gồm 20 quốc gia cung cấp UAV cho Kiev. Theo bà, các thành viên của liên minh này đã phớt lờ thực tế rằng hàng ngày UAV Ukraine vẫn nhằm vào thường dân Nga. Bà Zakharova cho biết thêm, các cuộc tấn công của UAV Ukraine đã cướp đi sinh mạng của 16 người, và làm bị thương 116 người khác tại nhiều khu vực của Nga trong mùa hè và đầu tháng 9.

Cũng theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine, các quốc gia phương Tây đã trở thành đồng phạm trong tội ác do các lực lượng Kiev gây ra.