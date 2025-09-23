Chia sẻ với hãng thông tấn TASS bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) tại New York hôm 22/9, ông Szijjarto cho rằng hòa bình ở Ukraine là giải pháp để ngăn chặn tình trạng leo thang nguy hiểm giữa Nga và NATO.

“Nếu có hòa bình, nếu xung đột ở Ukraine kết thúc, chúng ta có thể giảm nguy cơ leo thang căng thẳng xuống bằng 0. Chừng nào xung đột còn tiếp diễn, tôi lo ngại sẽ xảy ra những sự kiện dẫn tới nguy cơ leo thang và đó thực sự là tin xấu”, Ngoại trưởng Hungary nói.

NATO tiến hành tập trận. Ảnh: Tovima

Vào đầu tháng 9, ông Szijjarto từng cho biết, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đang cố gắng “lôi kéo” Hungary vào xung đột. Bất chấp áp lực từ Brussels, Budapest vẫn từ chối hỗ trợ quân sự cho Kiev và phản đối các lệnh trừng phạt của EU đối với Moscow. Thay vào đó, Chính phủ Hungary kêu gọi cần có một giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.

Trong những tuần gần đây, 2 nước thành viên EU và NATO là Ba Lan và Estonia đã đưa ra cáo buộc Nga xâm phạm không phận. Song, Moscow đã lên tiếng phủ nhận.

Sau sự việc các máy bay không người lái (UAV) của Nga bị cáo buộc xâm phạm lãnh thổ Ba Lan vào đầu tháng 9, NATO đã triển khai chiến dịch “Lính gác phía đông” nhằm tăng cường phòng thủ cho sườn phía đông của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, những cáo buộc nhằm vào UAV của nước này là "bịa đặt" để phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Nga cũng cáo buộc các nước thành viên châu Âu của NATO đang tìm cách kéo dài và leo thang xung đột.

“NATO thực tế đã tham gia vào cuộc xung đột này. NATO cung cấp sự hỗ trợ gián tiếp và trực tiếp cho chính quyền Kiev. Do đó, có thể nói chắc chắn NATO đang trong tình trạng xung đột với Nga”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 15/9.