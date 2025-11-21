Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 20/11, Phó Đại diện thường trực Ukraine Khrystyna Hayovyshyn xác nhận, chính quyền Kiev đã nhận được dự thảo kế hoạch hòa bình của Washington và bày tỏ sự ủng hộ đối với ý định của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Bà Khrystyna Hayovyshyn. Ảnh: Liên Hợp Quốc

Tuy nhiên, bà Hayovyshyn khẳng định Ukraine vẫn có những “lằn ranh đỏ” của riêng nước này. “Sẽ không có bất kỳ sự công nhận nào, cả chính thức hay hình thức khác, về việc những vùng lãnh thổ tạm thời nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Moscow, thuộc về Nga. Đất đai của chúng tôi không phải để bán”, Phó Đại diện thường trực Ukraine cho hay.

Bà Hayovyshyn sau đó kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết yêu cầu ngừng bắn hoàn toàn, ngay lập tức và vô điều kiện. Quan chức này nhấn mạnh, việc ngừng bắn “không phải là sự nhượng bộ, mà là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa”.

Nga nói chặn các tuyến hậu cần của Kiev ở Kostiantynivka

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm nay (21/11), ông Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu nước cộng hòa Donetsk (DPR) tự xưng cho biết, các đường tiếp tế cho quân phòng thủ Ukraine tại thành phố Kostiantynivka đã nằm trong tầm bắn của các đơn vị Nga.

“Tình hình tại Kostiantynivka sẽ diễn ra tương tự như ở hướng Pokrovsk - Myrnohrad, khi các lực lượng Nga bao vây thành phố và phá hủy các tuyến hậu cần. Ở Kostiantynivka, các đơn vị điều khiển máy bay không người lái (UAV) và pháo binh của chúng tôi đã kiểm soát mọi hướng tiếp cận thành phố này”, ông Kimakovsky nói.

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột của trang Deep State, Nga đang điều động lượng lớn quân áp sát Kostiantynivka. Ngoài ra, vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh, đã lan tới khu vực ngoại ô phía đông thành phố.