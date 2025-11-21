(Từ trái qua phải) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EFE/EPA

Hãng NBC News đưa tin, kế hoạch trên đã được các quan chức cấp cao trong chính quyền âm thầm xây dựng trong vài tuần qua sau khi tham vấn Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev và các quan chức Ukraine. Đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và con rể của ông Trump là Jared Kushner đã tham gia vào việc xây dựng kế hoạch này.

Kế hoạch hướng tới hòa bình bền vững

Tuy nhiên, Nga lại bác bỏ sự tồn tại của bất kỳ kế hoạch hòa bình mới nào.

Thông tin về kế hoạch mới của Mỹ được lan truyền trước thềm cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 20/11 giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và các quan chức quân sự Mỹ ở Kiev.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với NBC News rằng, kế hoạch của Washington tập trung vào việc đảm bảo an ninh cho cả 2 bên để đạt hòa bình lâu dài. Tài liệu này bao gồm cả những điều Ukraine mong muốn và cần thiết để có một nền hòa bình bền vững. Quan chức này không nêu chi tiết cụ thể vì kế hoạch vẫn trong quá trình đàm phán với các bên liên quan.

Theo một nguồn tin thân cận với chính phủ Ukraine và một quan chức châu Âu am hiểu vấn đề, Kiev không tham gia vào việc định hình kế hoạch hòa bình được đề xuất. Hai nguồn tin cho biết, Ukraine đã được thông báo về những nét chính của kế hoạch nhưng không gồm chi tiết cụ thể và không được yêu cầu cung cấp ý kiến ​​đóng góp.

Tờ Financial Times dẫn lời một quan chức giấu tên tiết lộ, đề xuất của Mỹ "nghiêng hẳn về phía Nga" và "rất thuận lợi cho Tổng thống Nga Putin".

Nhượng bộ về lãnh thổ, thu hẹp quân đội

Tờ Financial Times dẫn lời 2 người nắm được thông tin đàm phán cho hay, kế hoạch 28 điểm trên đã được Đặc phái viên Mỹ Witkoff trình bày trong cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine Rustem Umerov tại Miami trong tuần này.

Theo đề xuất của Mỹ, Ukraine sẽ được yêu cầu nhượng lại phần còn lại của khu vực phía đông Donbass, bao gồm cả lãnh thổ do Kiev kiểm soát và cắt giảm một nửa quy mô lực lượng vũ trang. Ngoài ra, Ukraine sẽ phải từ bỏ một số loại vũ khí nhất định và hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Kiev sẽ bị cắt giảm.

Bản kế hoạch cũng đề cập tới việc tiếng Nga sẽ được công nhận là một ngôn ngữ chính thức của nhà nước Ukraine.

Trong quá trình thương thuyết kéo dài, Nga thường xuyên yêu cầu áp dụng những hạn chế nghiêm ngặt đối với các lực lượng vũ trang Ukraine, phản đối nước láng giềng gia nhập liên minh NATO và ngăn chặn sự hiện diện của quân đội phương Tây để đảm bảo hòa bình.