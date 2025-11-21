Văn phòng tổng thống Ukraine hôm 20/11 xác nhận, ông Zelensky đã nhận được dự thảo kế hoạch hòa bình do các quan chức Mỹ và Nga soạn thảo. Trong những ngày tới, nhà lãnh đạo Ukraine sẽ trao đổi với ông Trump về "các cơ hội ngoại giao hiện có cũng như những điểm chính cần thiết cho hòa bình".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Zuma Press

Trong thông điệp video vào tối cùng ngày, ông Zelensky khẳng định, Ukraine sẽ không làm gì để phá vỡ bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào và Kiev sẽ không đưa ra những tuyên bố “hấp tấp”.

“Nhiệm vụ hàng đầu của tất cả mọi người là một tiến trình ngoại giao mang tính xây dựng với Mỹ và tất cả các đối tác của chúng tôi. Điều quan trọng là phải có sự hậu thuẫn ổn định cho quân đội của chúng tôi và tất cả các hoạt động phòng thủ đã được lên kế hoạch cũng như các cuộc tấn công sâu rộng”, Tổng thống Ukraine nói.

Theo báo Guardian, chính quyền Zelensky đã có phản ứng thận trọng sau khi một số quan chức Ukraine gay gắt chỉ trích kế hoạch hòa bình do tổng thống Mỹ đề xuất và cáo buộc các điều khoản trong đó đòi hỏi Kiev phải có những “nhượng bộ đau đớn”.

Các nguồn thạo tin cho hay, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll, bạn học của Phó Tổng thống JD Vance đã đến Kiev, mang theo những thông điệp quan trọng từ Nhà Trắng. Ông Driscoll có thể sẽ đến Moscow vào cuối tuần tới để thảo luận về kế hoạch hòa bình mới với Điện Kremlin.

Các nhà ngoại giao Mỹ tiết lộ, Tổng thống Trump đang cố gắng đạt thỏa thuận “với động lực đáng kinh ngạc”. Chính quyền của ông đang theo đuổi một "lộ trình tích cực" với phía Ukraine để đạt thỏa thuận trong "thời gian ngắn nhất có thể". Nhà Trắng quả quyết kế hoạch này tốt cho cả hai bên, đồng thời bác bỏ những lo ngại rằng các điều khoản lặp lại nhiều yêu cầu của Nga.

Tuy nhiên, một số quan chức Ukraine tỏ ra không mấy ấn tượng. Họ cáo buộc đề xuất hòa bình 28 điểm do Kirill Dmitriev, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump soạn thảo “gây chia rẽ và làm mất phương hướng" các đồng minh của Kiev.

Theo đài RT, Liên minh châu Âu cũng phản đối kế hoạch hòa bình mới của Mỹ, đồng thời quả quyết bất kỳ giải pháp nào cũng phải phản ánh lập trường của cả Brussels và Kiev.

Tại cuộc họp báo hôm 20/11, khi được hỏi về đề xuất của ông Trump, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cũng phải giải quyết những căn nguyên của cuộc xung đột Nga - Ukraine. Quan chức này lưu ý, dù vẫn duy trì liên hệ với Mỹ nhưng Moscow hiện không có bất kỳ cuộc tham vấn hay đàm phán chính thức nào với Washington về một lộ trình như vậy.