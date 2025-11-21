Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/11 đã tới thăm trung tâm chỉ huy của Nhóm tác chiến miền Tây. Tại đây, chủ nhân Điện Kremlin đã nghe báo cáo của Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov về tình hình ở tiền tuyến.

Trong báo cáo của mình, ông Gerasimov tuyên bố rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Kupiansk, đồng thời kiểm soát hơn 80% lãnh thổ Volchansk và 70% Pokrovsk. Ngoài những bước tiến xung quanh các "điểm nóng", Nga cũng đã đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi 13 khu định cư khác ở Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Sau khi nghe báo cáo, Tổng thống Putin đã gửi lời cảm ơn tới các chỉ huy và binh lính, đồng thời nhấn mạnh rằng quân đội Nga cần phải đạt được các mục tiêu đề ra cho chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Cảm ơn tất cả chỉ huy và binh lính đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được giao trong cuộc họp trước đó. Chúng ta có nhiệm vụ và mục tiêu riêng, nhưng ưu tiên hàng đầu là đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt một cách vô điều kiện", ông Putin nói.

Ở chiều ngược lại, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 20/11 đã phản bác các thông tin của ông Gerasimov về tình hình ở Kupiansk.

"Kupiansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng vệ Ukraine. Các hoạt động chống lại các nhóm trinh sát và đặc nhiệm của đối phương đã xâm nhập thành phố vẫn diễn ra ở Kupiansk. Những tuyên bố về tình hình ở các mặt trận Vovchansk và Pokrovsk cũng không đúng sự thật. Đây chỉ là chiến lược để Moscow che giấu các tổn thất nghiêm trọng", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.